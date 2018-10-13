В Беларуси наградили многодетных матерей

В Беларуси отмечают День матери. По традиции наградили орденами многодетных женщин, передает телеканал «МИР 24»

А еще эти женщины успешны в профессии. Многие занимают руководящие должности. И, как отмечают работодатели, зарплата у слабого и сильного пола практически сравнялась. А самыми «женскими» сферами деятельности по-прежнему остаются образование, торговля и здравоохранение.

«В Беларуси очень высоки роль и статус женщин. Посмотрите: сегодня парламент – это 30% женщин и более. И министры – женщины. Это государственная власть, и не только. Если говорить о системе образования, то у нас все больше такие учреждения возглавляют женщины, а раньше это была роль мужчины», – отметила Светлана Ситникова, первый заместитель председателя общественного объединения «Белорусский союз женщин».

Добавим, что День матери отмечают в республике с 1996 года.