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В Беларуси наградили многодетных матерей

14.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси отмечают День матери. По традиции наградили орденами многодетных женщин, передает телеканал «МИР 24» 

А еще эти женщины успешны в профессии. Многие занимают руководящие должности. И, как отмечают работодатели, зарплата у слабого и сильного пола практически сравнялась. А самыми «женскими» сферами деятельности по-прежнему остаются образование, торговля и здравоохранение. 

«В Беларуси очень высоки роль и статус женщин. Посмотрите: сегодня парламент – это 30% женщин и более. И министры – женщины. Это государственная власть, и не только. Если говорить о системе образования, то у нас все больше такие учреждения возглавляют женщины, а раньше это была роль мужчины», – отметила Светлана Ситникова, первый заместитель председателя общественного объединения «Белорусский союз женщин».

Добавим, что День матери отмечают в республике с 1996 года.



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Самыми «женскими» сферами деятельности в республике остаются образование, торговля и здравоохранение.
 
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