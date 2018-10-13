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С сегодняшнего дня топливо на белорусских АЗС подорожало на 1 копейку

14.10.2018 18:26 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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С 14 октября стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь изменилось на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,39 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,47 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,68 руб., ДТ – 1,47 руб, сообщили в пресс-центре «Белнефтехим»

С сегодняшнего дня топливо на белорусских АЗС подорожало на 1 копейку

Белорусские НПЗ продолжают работать в сложных условиях опережающего роста цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты.

Цена нефти в октябре в среднем составила 85,1 доллара за баррель и с начала года выросла на 59,3%. Автомобильное топливо на белорусских АЗС за этот период подорожало лишь на 14,4%.

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С 14 октября стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь изменилось на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,39 руб.,
 
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