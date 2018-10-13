|
Многодетная мама из Барановичей успешно совмещает воспитание 18 детей, благотворительность и бизнес
14.10.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
Мама 18 детей, бабушка, любящая жена, психолог, бизнесвумен, массажист, человек года Барановичей, женщина года Беларуси, продюсер семейного ансамбля… Ничего не упустил? В свои 33 года Екатерина Станкевич успела столько, что другому на все это не хватит и нескольких жизней.
- Давайте начнем с фото, ребят надо отпустить. У одних школа, у других кружки. – Екатерина встречает меня на пороге своего коттеджа. Улыбается на камеру, но между съемками не скрывает переживаний. Накануне ее супруг, Али, попал в больницу. Без мужа, уверяет Катя, полноценной и счастливой семьи у нее просто не было бы. Причем о том, что у нее будут приемные дети, была уверена с юности:
- Я родилась в очень хорошей, обеспеченной семье. Детство, юность в родительском доме проходили в тишине, спокойствии, в полной любви и эмоциональном доверии. Это добро росло вместе со мной. Вместе с родителями мы стали ездить по детдомам-интернатам, участвовать в рождественских спектаклях, где я принимала самое активное участие. Любовь к тем детям росла в моем сердце. У них не было всего того, что есть у меня. Я тогда еще сказала родителям: вырасту и возьму одного ребенка.
А свою вторую половинку Катя встретила… в Египте:
Когда Катя была беременна вторым сыном и лежала в роддоме, женщина, которая рожала с ней отказалась от ребенка. Так в семье появилась Лиза:
- И я вернулась домой с двойней. Старшему тогда было год и 7 месяцев, я посмотрела на него и думаю: я Артему подарила подарок – Лизу, а мне еще нужно сделать счастливым Кирилла. Я поехала в Кобринский детский дом, я знала, что там дети есть маленькие, и мы усыновили Владика.
Бизнес, признается Катерина, для нее источник хорошего дохода. Чтобы обеспечить семью всем необходимым. Но когда предпринимательство мешало воспитанию детей, она отходила от дел. Сейчас, после учебы в Китае, Катя занимается массажем в своем же салоне, которым владеет на пару с мужем. Дети нашли себя в спорте, танцах, музыке, рукоделии. И, главное, семья продолжает творить добро. Помогают бедным, дают благотворительные концерты по всей стране в интернатах, домах культуры, хосписах и даже местах заключения. А еще встречаются с биологическими родителями своих детей. И некоторым мамам Катерина помогла восстановить родительские права:
- Мы собираемся вечером в большой комнате и делимся, кто сегодня какое доброе дело сделал. А еще я рада, что мои своих чад не бросают, хотя такая тенденция у брошенных есть. Но четыре моих приемных дочери родили уже своих детей. Я бабушка семи внуков. И это, пожалуй, самое главное достижение в жизни.
- Праздничные блюда готовит Али. У него свои рецепты. Фирменный – голубцы без мяса. Он заворачивает в капустные листы овощи и рис. Но делает его так вкусно, обжаривает с какими-то пряностями, что получается не хуже мясных. Это секрет супруга, который я раскрывать не в праве.
Дети развезены в школу и по кружкам. К восьми утра – на работу. Если мама на работе – дома с детьми сидит супруг. И наоборот. Вечер – уроки, игры и занятия с детьми. Параллельно вся семья готовит ужин. Одна Катя здесь не справится. Шутка ли, только картошки нужно начистить 20 ведер. В процессе участвуют все. Тогда же делаются кулинарные заготовки на следующий день.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мама 18 детей, бабушка, любящая жена, психолог, бизнесвумен, массажист, человек года Барановичей, женщина года Беларуси, продюсер семейного ансамбля… Ничего не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)