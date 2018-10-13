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Многодетная мама из Барановичей успешно совмещает воспитание 18 детей, благотворительность и бизнес

14.10.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Мама 18 детей, бабушка, любящая жена, психолог, бизнесвумен, массажист, человек года Барановичей, женщина года Беларуси, продюсер семейного ансамбля… Ничего не упустил? В свои 33 года Екатерина Станкевич успела столько, что другому на все это не хватит и нескольких жизней. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59707.php

Многодетная мама из Барановичей успешно совмещает воспитание 18 детей, благотворительность и бизнес

- Давайте начнем с фото, ребят надо отпустить. У одних школа, у других кружки. – Екатерина встречает меня на пороге своего коттеджа. Улыбается на камеру, но между съемками не скрывает переживаний. Накануне ее супруг, Али, попал в больницу. Без мужа, уверяет Катя, полноценной и счастливой семьи у нее просто не было бы. Причем о том, что у нее будут приемные дети, была уверена с юности:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59707.php

Многодетная мама из Барановичей успешно совмещает воспитание 18 детей, благотворительность и бизнес

- Я родилась в очень хорошей, обеспеченной семье. Детство, юность в родительском доме проходили в тишине, спокойствии, в полной любви и эмоциональном доверии. Это добро росло вместе со мной. Вместе с родителями мы стали ездить по детдомам-интернатам, участвовать в рождественских спектаклях, где я принимала самое активное участие. Любовь к тем детям росла в моем сердце. У них не было всего того, что есть у меня. Я тогда еще сказала родителям: вырасту и возьму одного ребенка. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59707.php

Многодетная мама из Барановичей успешно совмещает воспитание 18 детей, благотворительность и бизнес

А свою вторую половинку Катя встретила… в Египте:

- Я просила у бога друга, чтобы он помогал мне реализовывать мечты. На отдыхе в Египте случайно зашла в магазин. Там был Али, и ему как будто внутренний голос сказал: это будет твоя жена. Он сильно полюбил и меня, и моих детей. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59707.php

Многодетная мама из Барановичей успешно совмещает воспитание 18 детей, благотворительность и бизнес

Когда Катя была беременна вторым сыном и лежала в роддоме, женщина, которая рожала с ней отказалась от ребенка. Так в семье появилась Лиза:

- И я вернулась домой с двойней. Старшему тогда было год и 7 месяцев, я посмотрела на него и думаю: я Артему подарила подарок – Лизу, а мне еще нужно сделать счастливым Кирилла. Я поехала в Кобринский детский дом, я знала, что там дети есть маленькие, и мы усыновили Владика.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59707.php

Многодетная мама из Барановичей успешно совмещает воспитание 18 детей, благотворительность и бизнес


Катя занималась благотворительностью и параллельно завела бизнес. Занималась продажей бытовой техники. И продолжала с мужем ездить по детдомам с благотворительной миссией и время от времени усыновляла детей. В итоге ей предложили создать детский дом семейного типа. И для этого были все предпосылки. К тому времени Катерина не только имела хороший достаток, но и окончила экономический университет, поступила на педагогический. Семья построила свой коттедж. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59707.php

Многодетная мама из Барановичей успешно совмещает воспитание 18 детей, благотворительность и бизнес

Бизнес, признается Катерина, для нее источник хорошего дохода. Чтобы обеспечить семью всем необходимым. Но когда предпринимательство мешало воспитанию детей, она отходила от дел. Сейчас, после учебы в Китае, Катя занимается массажем в своем же салоне, которым владеет на пару с мужем. Дети нашли себя в спорте, танцах, музыке, рукоделии. И, главное, семья продолжает творить добро. Помогают бедным, дают благотворительные концерты по всей стране в интернатах, домах культуры, хосписах и даже местах заключения. А еще встречаются с биологическими родителями своих детей. И некоторым мамам Катерина помогла восстановить родительские права:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59707.php

Многодетная мама из Барановичей успешно совмещает воспитание 18 детей, благотворительность и бизнес

- Мы собираемся вечером в большой комнате и делимся, кто сегодня какое доброе дело сделал. А еще я рада, что мои своих чад не бросают, хотя такая тенденция у брошенных есть. Но четыре моих приемных дочери родили уже своих детей. Я бабушка семи внуков. И это, пожалуй, самое главное достижение в жизни.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59707.php

Многодетная мама из Барановичей успешно совмещает воспитание 18 детей, благотворительность и бизнес


БЛИЦ

- Главная традиция семьи?

- На свой день рождения я никогда не любила получать подарки. Это мой праздник, я появилась на свет и всегда делюсь радостью с окружающим миром. Шесть лет в этот день ездили в клуб под Солигорск с концертами. Теперь эту традицию переняли дети. Кирилл, например, на день рождения ведет друзей играть в пейнтбол. 

- Любимое семейное блюдо?

- Праздничные блюда готовит Али. У него свои рецепты. Фирменный – голубцы без мяса. Он заворачивает в капустные листы овощи и рис. Но делает его так вкусно, обжаривает с какими-то пряностями, что получается не хуже мясных. Это секрет супруга, который я раскрывать не в праве. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59707.php

Многодетная мама из Барановичей успешно совмещает воспитание 18 детей, благотворительность и бизнес


- Распорядок дня многодетной мамы?

- Подъем рано утром. Может быть в четыре, пять, шесть утра. До восьми нужно приготовить детям завтрак. Никакого фастфуда. Натуральные каши. В это же время готовится обед. Пока дети умываются и собираются – уход за собой. 

Дети развезены в школу и по кружкам. К восьми утра – на работу. Если мама на работе – дома с детьми сидит супруг. И наоборот. Вечер – уроки, игры и занятия с детьми. Параллельно вся семья готовит ужин. Одна Катя здесь не справится. Шутка ли, только картошки нужно начистить 20 ведер. В процессе участвуют все. Тогда же делаются кулинарные заготовки на следующий день.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59707.php

Многодетная мама из Барановичей успешно совмещает воспитание 18 детей, благотворительность и бизнес


Выходные – время активной жизни. Выезды на природу, в зоопарки, цирки, музеи. Семья любит путешествовать и объездила почти весь мир: большую часть Европы, Африки, побывали в Америке. А впереди – новые открытия.

 
 
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Мама 18 детей, бабушка, любящая жена, психолог, бизнесвумен, массажист, человек года Барановичей, женщина года Беларуси, продюсер семейного ансамбля… Ничего не...
 
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