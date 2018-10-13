

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ СОЛИГОРЩИНЫ! Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев

3 октября во Дворце культуры г. Солигорска прошел торжественный праздник, посвященный Дню учителя. День учителя – это самый душевный праздник года. Все, кто учился в школе, знают, что учителя занимают одно из наиболее важных мест в нашей жизни. Ведь именно педагоги дают нам бесценный багаж знаний. Нет ни одного человека, который бы в этот день не поздравил своих любимых учителей, наставников и воспитателей. Ведь каждый из нас выбирает для себя идеал, на который старается быть похожим, и очень часто таким идеалом становится учитель.

На торжественный праздник собрались руководители образовательных учреждений, ветераны педагогического труда, молодые специалисты и заслуженные учителя Солигорщины. В этот день Дворец культуры превратился в один большой цветущий сад, в котором можно было посетить фотозоны «Уют в стиле «Осень», «В цветочном плену», «Флористические этюды», «На пороге мечты». Для любителей новых, инновационных технологий была организованна интерактивная площадка.













Со словами поздравления к присутствующим обратилась председатель районного Совета депутатов Солигорского райисполкома Алла Васильевна Калеева.





В своем выступлении она пожелали всем учителям района продолжать свое благородное дело и покорять новые профессиональные вершины, а учительские вершины — это благодарные ученики, наделенные теми знаниями, которые помогут им достойно реализовать себя в дальнейшей жизни.



«Профессия учителя – это главная профессия на земле, без которой у человечества нет будущего. Учите своих воспитанников, передаете им знания, благодаря чему они становятся хорошими людьми. Истинное счастье педагога – видеть плоды своего труда».



Со словами признательности обратился к учителям города и района начальник управления образования, спорта и туризма Игорь Александрович Цыбулько.





Продолжила праздничную программу церемония награждения. Лучшие из лучших были награждены грамотами и благодарственными письмами Миноблисполкома, Солигорского райисполкома, отдела образования спорта и туризма Солигорского райисполкома.









В свою очередь слова поздравления в адрес учителей прозвучали и от председателя Солигоркого районного объединения профсоюзов Людмилы Владимировны Ткачевой, председателя Солигорской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки Елены Александровны Конопляник, председателя Солигорского РОО «Белая русь» Ларисы Ивановны Жуковой, председателя Солигорской организации ОО «БСЖ» Оксаны Анатольевны Куклицкой, председателя Солигорской районной организации Белорусского общества Красного Креста Лилии Страх, Секретарь БРСМ ОАО «Беларуськалий» Анны Кульчицкой.

























































Официальная часть праздника проходила в добродушной, нежной по-домашнему, обстановке. Все почётные гости произносили искренние слова поздравления, которые сменялись награждениями и подарками, звучали прекрасные песни, посвященные учителям и исполнялись великолепные танцы, подготовленные творческими коллективами Солигорска.



На глазах учителей блестели слезы радости. И никто не сомневался уже в правильности своего выбора – учить детей, давать им знания, учить наукам и жизни в обществе. Ведь учителем не становятся – учителем рождаются! Это призвание, а не профессия!



















Выступления и поздравления сопровождались концертными номерами. Было много цветов, улыбок и, конечно же, у всех хорошее настроение. Профессия педагога по сути своей достаточно гуманна. И пусть праздник проходит, но любовь и всенародное восхищение великим учительским трудом остаются!



Завершился торжественный вечер в честь Дня учителя юмористической постановкой Мозырского драматического театра по произведению Янки Купалы «Прымакі».







Дорогие педагоги, желаем вам хороших учеников, творческих открытий, удач и крепкого здоровья!

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