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Британский экс-министр по Brexit призвал кабинет министров выступить против политики уступок ЕС премьера Мэй

14.10.2018 18:13 — Разное | Интерфакс  
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Бывший британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис обратился к членам кабинета премьера Терезы Мэй с призывом оказать противодействие готовящемуся соглашению между Лондоном и Брюсселем по условиям выхода.

При этом экс-министр объявил о неприемлемости намерений Т.Мэй сохранить связи Великобритании с ЕС, в соответствии с планом "Чекерс" по Brexit.

"Для кабинета (министров - ИФ) настало время проявить свое коллективное влияние", - приводит слова Д.Дэвиса агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

АП отмечает, что Т.Мэй пытается добиться консенсуса по проблемам Brexit в преддверии заседания кабмина во вторник 16 октября. Затем, 17 октября начнется саммит ЕС, на котором главы 27 стран-участников ЕС будут обсуждать ход подготовки к выходу Великобритании из объединения.

Однако, передает АП, ранее покинувшие из-за планов Т.Мэй по Brexit свои посты Д.Дэвис и экс-глава МИД Борис Джонсон активно критикуют политику премьера. Кроме этого, противники Т.Мэй присутствуют в рядах Лейбористской партии и Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

Ранее газета "Гардиан" писала, что сразу несколько членов кабинета министров Великобритании могут уйти в отставку из-за того, что Т.Мэй планирует пойти на уступки ЕС по условиям Brexit.

 
 
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Бывший британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис обратился к членам кабинета премьера Терезы Мэй с призывом оказать противодействие готовящемуся соглашению...
 
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