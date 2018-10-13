Петр Порошенко назвал три украинских бренда, раздражающих Москву





Президент Украины Петр Порошенко назвал Вооруженные силы страны, Национальную гвардию и автокефальную церковь "украинскими брендами", от которых, по мнению, "сейчас больше всего корчит Москву".

"Есть три украинских бренда, от которых сейчас больше всего корчит Москву. Это Вооруженные Силы. Это Нацгвардия. Это автокефальная церковь, по поводу которой Путин вчера даже Совбез собирал, чтобы решить, как защищать их пятую колонну внутри Украины", — написал Порошенко в своем Twitter.

В среду Петр Порошенко назвал предоставление автокефалии Украине победой над "московскими демонами".

"Это — большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой", — сказал он, поздравив сограждан с этим "абсолютно грандиозным историческим событием".

По мнению украинского президента, получение автокефалии означает "падение Третьего Рима как древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство", пишут РИА-Новости.