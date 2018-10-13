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Белорусское продовольствие поставляется в 77 стран мира

14.10.2018 19:28 — Разное | Партизан  
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География поставок белорусского продовольствия расширяется и в настоящее время насчитывает 77 стран мира, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Беларусь относится к странам с самодостаточным производством сельскохозяйственной продукции. Продовольственная безопасность белорусов находится на высоком уровне и имеет положительную динамику. 

Страна лидирует в СНГ по производству на душу населения картофеля (в 2017 году - 675 кг), мяса (127 кг), молока (771 кг), яиц (375 штук). 

По среднедушевому производству зерна (842 кг) и овощей (206 кг) Беларусь занимает пятое место. На одного жителя страны в 2017 году производилось мяса вдвое больше, чем в России и Казахстане. По производству молока на душу населения Беларусь опережает Казахстан в 2,5 раза, Армению, Украину и Россию - в 3-3,6 раза. 

И все же рекомендуем к официальной статистике относиться осторожно. К примеру, урожай картофеля в статистике включает в себя урожай дач и приусадебных участков, который, естественно, никто не считал. Ну а про реэкспорт продовольствия под видом «Маде ин Беларусь» не говорит только ленивый. 

То же касается и статистики географии поставок. Ящик водки, ввезенный в посольство, уже считается поставами продовольствия.

 
 
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География поставок белорусского продовольствия расширяется и в настоящее время насчитывает 77 стран мира, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
 
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