Белорусское продовольствие поставляется в 77 стран мира

Беларусь относится к странам с самодостаточным производством сельскохозяйственной продукции. Продовольственная безопасность белорусов находится на высоком уровне и имеет положительную динамику.





Страна лидирует в СНГ по производству на душу населения картофеля (в 2017 году - 675 кг), мяса (127 кг), молока (771 кг), яиц (375 штук).





По среднедушевому производству зерна (842 кг) и овощей (206 кг) Беларусь занимает пятое место. На одного жителя страны в 2017 году производилось мяса вдвое больше, чем в России и Казахстане. По производству молока на душу населения Беларусь опережает Казахстан в 2,5 раза, Армению, Украину и Россию - в 3-3,6 раза.





И все же рекомендуем к официальной статистике относиться осторожно. К примеру, урожай картофеля в статистике включает в себя урожай дач и приусадебных участков, который, естественно, никто не считал. Ну а про реэкспорт продовольствия под видом «Маде ин Беларусь» не говорит только ленивый.





То же касается и статистики географии поставок. Ящик водки, ввезенный в посольство, уже считается поставами продовольствия.