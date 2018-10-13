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Впервые в истории Гибралтар победил. Гол забил офис-менеджер

14.10.2018 18:00 — Разное | Партизан  
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13 октября в выездном поединке Лиги наций UEFA сборная Гибралтара по футболу победила сборную Армении – 1:0.

Победный гол (пенальти) забил офис-менеджер Джозеф Чиполина, передает Белсат.

Сборная Гибралтара участвует в соревнованиях FIFA с 2016 года. До игры с Арменией гибралтарцы проиграли 22 матча из 22.

Армения и Гибралтар играют в группе D4 Лиги наций. В настоящее время в группе лидирует Македония.

12 октября сборная Беларуси победила Люксембург в 3-м туре Лиги наций (1:0).

 
 
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13 октября в выездном поединке Лиги наций UEFA сборная Гибралтара по футболу победила сборную Армении – 1:0.
 
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