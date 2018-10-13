Впервые в истории Гибралтар победил. Гол забил офис-менеджер

Сборная Гибралтара участвует в соревнованиях FIFA с 2016 года. До игры с Арменией гибралтарцы проиграли 22 матча из 22.





Армения и Гибралтар играют в группе D4 Лиги наций. В настоящее время в группе лидирует Македония.





12 октября сборная Беларуси победила Люксембург в 3-м туре Лиги наций (1:0).



