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Валентина Матвиенко рассказала, в чём особенность контрактов, подписанных на Форуме регионов
Новости Беларуси. О впечатляющих масштабах пятого по счету форума, впечатлениях от выставки-ярмарки, подписанных соглашениях и контрактах и не только – в эксклюзивном интервью «Недели». Большой разговор с Валентиной Матвиенко.
Юлия Огнева, СТВ:
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
Форум стал еще такой площадкой для расширения договорно-правовой базы, как принято говорить формальным языком. Кроме того, будут подписаны и коммерческие договора. Ведь что важно: они могли ведь это сделать и в рабочем режиме. Но подписание коммерческого контракта в рамках пятого форума в присутствии председателей верхних палат – они понимают, что это открывает им большую «зеленую улицу», но в то же время осознают, что это и большая ответственность. Потому что мы потом анализируем, и они отчитываются, как реализуются эти договоренности.
И сейчас уже, на этом этапе, мне кажется, не просто нужно подписать нормативные документы. Но сейчас мы будем уже следить за качеством, глубиной наполнения этих соглашений, расширением их возможностей не только в экономической сфере. Да, повестки IT, цифровая экономика, совместные проекты. Но не меньшее значение имеет гуманитарная сфера. И мы, как парламенты, безусловно, будем тоже уделять этому большое внимание.
Юлия Огнева:
Валентина Матвиенко:
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Новости Беларуси. О впечатляющих масштабах пятого по счету форума, впечатлениях от выставки-ярмарки, подписанных соглашениях и контрактах и не только – в...
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