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Валентина Матвиенко рассказала, в чём особенность контрактов, подписанных на Форуме регионов

14.10.2018 19:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. О впечатляющих масштабах пятого по счету форума, впечатлениях от выставки-ярмарки, подписанных соглашениях и контрактах и не только – в эксклюзивном интервью «Недели». Большой разговор с Валентиной Матвиенко.

Валентина Матвиенко рассказала, в чём особенность контрактов, подписанных на Форуме регионов

Юлия Огнева, СТВ:
От духовных ценностей к ценностям материальным, не могу о них не спросить. Форум регионов традиционно становится площадкой подписания контрактов, соглашений. Нынешний форум не стал исключением. Может быть, о чем-то уже можно говорить? И вообще, есть ли динамика по сравнению с предыдущими форумами?

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
Пятый, юбилейный – он стал самым масштабным, самым представительным. Потому что в них принимают участие главы наших государств. Ведь понятно, насколько это занятые люди. Понятно, сколько у них государственных дел. Но своим участием они подчеркивают значение вот этого межрегионального сотрудничества, его роль в строительстве Союзного государства. На каждом форуме главы государств ставят нам новые задачи, которые мы реализуем. Это придает вес и значение нашему форуму.

Валентина Матвиенко рассказала, в чём особенность контрактов, подписанных на Форуме регионов

Форум стал еще такой площадкой для расширения договорно-правовой базы, как принято говорить формальным языком. Кроме того, будут подписаны и коммерческие договора. Ведь что важно: они могли ведь это сделать и в рабочем режиме. Но подписание коммерческого контракта в рамках пятого форума в присутствии председателей верхних палат – они понимают, что это открывает им большую «зеленую улицу», но в то же время осознают, что это и большая ответственность. Потому что мы потом анализируем, и они отчитываются, как реализуются эти договоренности.

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И сейчас уже, на этом этапе, мне кажется, не просто нужно подписать нормативные документы. Но сейчас мы будем уже следить за качеством, глубиной наполнения этих соглашений, расширением их возможностей не только в экономической сфере. Да, повестки IT, цифровая экономика, совместные проекты. Но не меньшее значение имеет гуманитарная сфера. И мы, как парламенты, безусловно, будем тоже уделять этому большое внимание.

Юлия Огнева:
Валентина Ивановна, большое вам спасибо за интервью.

Валентина Матвиенко рассказала, в чём особенность контрактов, подписанных на Форуме регионов

Валентина Матвиенко:
Спасибо белорусам за такое всегда искреннее гостеприимство, такую дружескую атмосферу. Просто на такой эмоции все это проходит! Очень приятно, мы очень благодарны за такое внимание.

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