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Совет Федерации предложил ООН объявить всемирным мемориалом все памятники бойцам, павшим в борьбе с нацизмом
Новости Беларуси. О V Форуме регионов Беларуси и России и не только в эксклюзивном интервью «Недели». Большой разговор с Валентиной Матвиенко.
Юлия Огнева, СТВ:
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
И знаете, хочется сказать и поклониться белорусскому народу – сказать огромные слова благодарности за то, что они так бережно, свято сохраняют память о воинах, павших в годы Второй мировой войны. Вы посмотрите, что происходит. Пытаются переписать историю Второй мировой войны. Пытаются снивелировать роль Советской армии, народов нашей страны многонациональной в победе над фашизмом. Сносятся памятники воинам, положившим свои жизни за освобождение Европы.
Совет Федерации выступил с такой инициативой: все памятники бойцам, павшим в борьбе с нацизмом, с фашизмом, объявить всемирным мемориалом. И мы хотим такую инициативу внести в Организацию Объединенных Наций. Надеемся на поддержку наших белорусских партнеров и уверены, что такая будет.
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Совет Федерации предложил ООН объявить всемирным мемориалом все памятники бойцам, павшим в борьбе с нацизмом
Новости Беларуси. О V Форуме регионов Беларуси и России и не только в эксклюзивном интервью «Недели». Большой разговор с Валентиной Матвиенко. Юлия Огнева, СТВ: То...
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