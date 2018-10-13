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Валентина Матвиенко о «Городе мастеров» в Могилёве: «Под таким впечатлением до сих пор нахожусь!»
Новости Беларуси. Существует традиция: основными организаторами форумов регионов Беларуси и России являются верхние палаты парламентов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Нынешний председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Владимир Мясникович перенял эстафету от предыдущего спикера Анатолия Рубинова, начиная со второго форума. А председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко возглавляла подготовку и проведение всех пяти мероприятий.
Юлия Огнева, СТВ:
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
Но, на наш взгляд (и мы с председателем совета Национального собрания Республики Беларусь Михаилом Владимировичем Мясниковичем на каком-то этапе согласились), что нужно делать все, чтобы как можно больше граждан вовлекать в это сотрудничество – молодежи, общественных организаций... Расширять рамки этого сотрудничества от официального уровня, что называется, среди людей.
И самым удачным форматом – после пяти лет мы это можем утверждать – оказался Форум регионов. Потому что сотрудничество регионов – оно лишено избыточного бюрократизма, формализма. Здесь, что называется, глаза в глаза, лицом к лицу.
И вот V Форум регионов – мы благодарны белорусской стороне за то, что они придумали очень много новых подходов. Белорусская сторона предложила провести такую выставку-ярмарку ремесел «Город мастеров». Знаете, под таким впечатлением до сих пор нахожусь! Я даже не ожидала, что это будет столь масштабно. Это целая улица, посвященная пятому Форуму регионов. Мы такое увидели многоцветье культур, традиций, обрядов как с российской, так и с белорусской стороны. И мы еще раз убедились, насколько Беларусь и Россия богаты талантами, как Беларусь и Россия хранят эти народные традиции. Потому что в этих песнях, костюмах, художественных промыслах душа народа.
Сейчас очень смутное время. Сейчас идет процесс глобализации, стираются рамки культур, стираются границы, такая идет всеобщая унификация. Есть опасность потери идентичности каждого народа, каждой культуры. Вот нашим народам это не угрожает, потому что мы храним свои многовековые традиции. Это сегодня было очень красиво показано.
Юлия Огнева:
Валентина Матвиенко:
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Новости Беларуси. Существует традиция: основными организаторами форумов регионов Беларуси и России являются верхние палаты парламентов, сообщили в программе...
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