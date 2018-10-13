ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Здесь побывал Путин и снимали клип Ланской: малая родина Президента Беларуси

14.10.2018 19:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина на свою малую родину, в агрогородок Александрия, туда, где прошло его детство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Здесь побывал Путин и снимали клип Ланской: малая родина Президента Беларуси

Все мы знаем, как глава государства относится к этому уголку нашей страны, с каким трепетом туда приезжает. И приглашение посетить родные места Президента получают только самые близкие и уважаемые гости. Трогательное и душевное – время, проведенное на малой родине главы государства.

Здесь побывал Путин и снимали клип Ланской: малая родина Президента Беларуси

Но по-домашнему теплая и дружеская обстановка – не повод не говорить о главном. Во время неформального общения Президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина на свою малую родину, в агрогородок Александрия, туда, где прошло его детство, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Банк Англии планирует выпустить новую банкноту в 50 фунтов стерлингов из полимера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика