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Здесь побывал Путин и снимали клип Ланской: малая родина Президента Беларуси
Новости Беларуси. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина на свою малую родину, в агрогородок Александрия, туда, где прошло его детство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Все мы знаем, как глава государства относится к этому уголку нашей страны, с каким трепетом туда приезжает. И приглашение посетить родные места Президента получают только самые близкие и уважаемые гости. Трогательное и душевное – время, проведенное на малой родине главы государства.
Но по-домашнему теплая и дружеская обстановка – не повод не говорить о главном. Во время неформального общения Президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина на свою малую родину, в агрогородок Александрия, туда, где прошло его детство, сообщили в...
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