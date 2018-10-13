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Мезин будет тренировать челябинских "трактористов"

14.10.2018 20:00 — Разное | Партизан  
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Бывший голкипер сборной Беларуси Андрей Мезин нашел работу в челябинском хоккейном клубе "Трактор", пишет allhockey.ru.

В конце недели пост главного тренера "Трактора" по семейным обстоятельствам покинул Герман Титов. На его место с приставкой "исполняющий обязанности" пришел Алексей Тертышный.

По информации портала, Мезин войдет в штаб Тертышного в качестве тренера вратарей. Но пока на сайте команды тренером вратарей значится Контстанин Штрахов. 

Напомним, последним местом работы Мезина была сборная Беларуси. Однако он покинул команду в разгаре Чемпионата мира в Дании на следующий день после того, как свой пост оставил главком сборной Дэйв Льюис.

Мезин завершил игровую карьеру в 2015 году. Он также работал с вратарями в минском "Динамо", но в прошлом году контракт с ним был расторгнут.  

"Трактор" в Восточной конференции КХЛ занимает десятое место после 16 игр – в активе команды 13 баллов.

 
 
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Бывший голкипер сборной Беларуси Андрей Мезин нашел работу в челябинском хоккейном клубе "Трактор", пишет allhockey.ru.
 
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