В конце недели пост главного тренера "Трактора" по семейным обстоятельствам покинул Герман Титов. На его место с приставкой "исполняющий обязанности" пришел Алексей Тертышный.





По информации портала, Мезин войдет в штаб Тертышного в качестве тренера вратарей. Но пока на сайте команды тренером вратарей значится Контстанин Штрахов.





Напомним, последним местом работы Мезина была сборная Беларуси. Однако он покинул команду в разгаре Чемпионата мира в Дании на следующий день после того, как свой пост оставил главком сборной Дэйв Льюис.





Мезин завершил игровую карьеру в 2015 году. Он также работал с вратарями в минском "Динамо", но в прошлом году контракт с ним был расторгнут.





"Трактор" в Восточной конференции КХЛ занимает десятое место после 16 игр – в активе команды 13 баллов.



