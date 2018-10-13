Массовое ДТП с участием автобуса произошло в Минске









"Сегодня около 16.30 на пересечении улиц Б.Слепня и Кедышко произошло ДТП с участием четырех транспортных средств", - рассказали в Госавтоинспекции.





37-летний водитель Mitsubishi, двигаясь по улице Слепня, поворачивал налево и не уступил дорогу Mazda. От удара Mitsubishi опрокинулась, а Mazda врезалась в Audi, от чего автомобиль Маzda отбросило в автобус МАЗ.





В автобусе никто не пострадал, а вот водителям и пассажирам Мitsubishi и Mazda потребовалась медицинская помощь – их доставили в больницу.





"Все обстоятельства произошедшего и степень тяжести полученных пострадавшими травм устанавливаются", - проинформировали в столичной ГАИ.



