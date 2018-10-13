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Массовое ДТП с участием автобуса произошло в Минске

14.10.2018 19:57 — Разное | Партизан  
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Крупная авария с участием трех легковушек и автобуса произошла сегодня днем в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



"Сегодня около 16.30 на пересечении улиц Б.Слепня и Кедышко произошло ДТП с участием четырех транспортных средств", - рассказали в Госавтоинспекции.

37-летний водитель Mitsubishi, двигаясь по улице Слепня, поворачивал налево и не уступил дорогу Mazda. От удара  Mitsubishi опрокинулась, а Mazda врезалась в Audi, от чего автомобиль Маzda отбросило в автобус МАЗ.

В автобусе никто не пострадал, а вот водителям и пассажирам Мitsubishi и Mazda потребовалась медицинская помощь – их доставили в больницу.

"Все обстоятельства произошедшего и степень тяжести полученных пострадавшими травм устанавливаются", - проинформировали в столичной ГАИ.


 
Теги: Минск
 
 
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Крупная авария с участием трех легковушек и автобуса произошла сегодня днем в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
 
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