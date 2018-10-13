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Банк Англии планирует выпустить новую банкноту в 50 фунтов стерлингов из полимера

14.10.2018 19:44 — Разное | Партизан  
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Банк Англии озвучил намерения по созданию новой банкноты из синтетических полимеров номиналом в 50 фунтов стерлингов (около $66), которая должна заменить бумажную купюру образца 1981 года.

Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов Великобритании. Новый денежный знак призван предотвратить подделки купюр этого достоинства. 

В настоящий момент на руках у населения страны находятся 330 млн таких банкнот на общую сумму 16,5 млрд фунтов стерлингов. Банк Англии должен разработать и утвердить дизайн новой банкноты. Дата ввода ее в обращение пока неизвестна. 

Британский центробанк в сентябре 2017 года ввел в обращение купюру из синтетических полимеров номиналом в 10 фунтов стерлингов с изображением английской писательницы Джейн Остин, а в 2016-м - номиналом в 5 фунтов стерлингов с портретом бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.
 
 
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Банк Англии озвучил намерения по созданию новой банкноты из синтетических полимеров номиналом в 50 фунтов стерлингов (около $66), которая должна заменить бумажную...
 
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