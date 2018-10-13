Нидерланды объявили о кибервойне с Россией

Oxu.Az , об этом сообщает портал NU.nl. Как передает, об этом сообщает портал NU.nl.





Чиновница утвердительно ответила на вопрос о том, идет ли кибервойна между Нидерландами и Россией. «Люди пытаются повлиять на ход политических дебатов здесь. Наша информация свидетельствует, что они активны в отношении Всемирного антидопингового агентства, а также ситуации вокруг расследования крушения MH17 [над Донбассом]. Нам пора перестать быть наивными в этой сфере», - сказала Бейлевелд.





По ее мнению, происходящее представляет опасность, поэтому принимаются дополнительные меры, в частности увеличивается финансирование спецслужб.





4 октября Бейлевелд объявила о предотвращении властями Нидерландов атаки российских хакеров и о высылке из страны четырех российских разведчиков. Сообщалось, что их задержали вблизи штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия, где они припарковали автомобиль с электронным оборудованием различного назначения. Всех задержанных Гаага назвала сотрудниками Главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ).