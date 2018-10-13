Два российских футболиста задержаны за вождение в нетрезвом виде. У одного обнаружен амфетамин

Сразу два футболистов самарских "Крыльев Советов" задержаны за вождение в нетрезвом виде. Как сообщает sport24.ru , у первого в мочи был обнаружен амфетамин, проверка второго показала повышенное содержание алкоголя.



Фото: ФК «Крылья Советов»

Отмечается, что задержания проводились в разное время. При этом Башкиров вел себя культурно, а Тигиев угрожал гаишникам связями с высокопоставленными людьми.

По регламенту за употребление нароктиков Георгий Тигиев может быть дисквалифицирован на два года.