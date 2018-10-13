ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два российских футболиста задержаны за вождение в нетрезвом виде. У одного обнаружен амфетамин

14.10.2018 20:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сразу два футболистов самарских "Крыльев Советов" задержаны за вождение в нетрезвом виде. Как сообщает sport24.ru, у первого в мочи был обнаружен амфетамин, проверка второго показала повышенное содержание алкоголя.


Фото: ФК «Крылья Советов»

Отмечается, что задержания проводились в разное время. При этом Башкиров вел себя культурно, а Тигиев угрожал гаишникам связями с высокопоставленными людьми.

По регламенту за употребление нароктиков Георгий Тигиев может быть дисквалифицирован на два года.

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сразу два футболистов самарских "Крыльев Советов" задержаны за вождение в нетрезвом виде. Как сообщает sport24.ru, у первого в крофи обнаружен амфетамин, у другого -...
 
Новости дня
Новости разные
 
Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика