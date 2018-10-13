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Два российских футболиста задержаны за вождение в нетрезвом виде. У одного обнаружен амфетамин
Сразу два футболистов самарских "Крыльев Советов" задержаны за вождение в нетрезвом виде. Как сообщает
Отмечается, что задержания проводились в разное время. При этом Башкиров вел себя культурно, а Тигиев угрожал гаишникам связями с высокопоставленными людьми.
По регламенту за употребление нароктиков Георгий Тигиев может быть дисквалифицирован на два года.
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Сразу два футболистов самарских "Крыльев Советов" задержаны за вождение в нетрезвом виде. Как сообщает sport24.ru, у первого в крофи обнаружен амфетамин, у другого -...
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