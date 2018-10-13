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В Минске автобус и три легковушки попали в ДТП, четыре человека в больнице

14.10.2018 20:57 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске автобус и три легковушки попали в ДТП, четыре человека в больнице
УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Как стало известно, 37-летний водитель легкового автомобиля Mitsubishi двигался по улице Б.Слепня. При повороте на главную улицу Кедышко он не уступил дорогу легковушке Маzda и врезался в нее. От удара Mitsubishi опрокинуло на бок.

В Минске автобус и три легковушки попали в ДТП, четыре человека в больнице ГАИ: в Минске 20-летняя мотоциклистка столкнулась с легковым автомобилем

Как сообщили представители ГАИ Минска, вскоре участников ДТП стало больше. Mazda врезалась в третью легковушку Audi и затем Mazda отбросило на полосу, по которой двигался городской автобус.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Среди них водитель и пассажир Мitsubishi, а также водитель и пассажир Mazda. Все они доставлены в больницу. Водитель и пассажиры рейсового автобуса в аварии не пострадали.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло днем 14 октября на пересечении улиц Б. Слепня и Кедышко.
 
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