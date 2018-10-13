В Минске автобус и три легковушки попали в ДТП, четыре человека в больнице

Как стало известно, 37-летний водитель легкового автомобиля Mitsubishi двигался по улице Б.Слепня. При повороте на главную улицу Кедышко он не уступил дорогу легковушке Маzda и врезался в нее. От удара Mitsubishi опрокинуло на бок.

Как сообщили представители ГАИ Минска, вскоре участников ДТП стало больше. Mazda врезалась в третью легковушку Audi и затем Mazda отбросило на полосу, по которой двигался городской автобус.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Среди них водитель и пассажир Мitsubishi, а также водитель и пассажир Mazda. Все они доставлены в больницу. Водитель и пассажиры рейсового автобуса в аварии не пострадали.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.