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Эксклюзивные кадры: съёмочной группе СТВ показали алтарь Всехсвятского храма

14.10.2018 20:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Интерес к визиту патриарха Кирилла у множества СМИ. В списках аккредитовано около двухсот журналистов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но именно нашей съемочной группе удалось побывать в лобном месте Всехсвятского храма – алтаре. Это исторические кадры.

Эксклюзивные кадры: съёмочной группе СТВ показали алтарь Всехсвятского храма

А до этого экскурсию провел лично протоирей Федор Повный. 

Эксклюзивные кадры: съёмочной группе СТВ показали алтарь Всехсвятского храма

Протоирей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода:
Каждый – кто-то молитвой, кто-то лептой, кто-то трудом, кто-то решениями – каждый помогал созидать этот храм.

 
 
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Новости Беларуси. Интерес к визиту патриарха Кирилла у множества СМИ. В списках аккредитовано около двухсот журналистов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но...
 
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