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Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

14.10.2018 20:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 14 октября в Беларуси отмечают День матери. В одной белорусской семье мама услышит эти слова как минимум десять раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тут возраст не важен, как и пол или профессия. Поздравления от разных людей в День матери звучат отовсюду.

На улице.

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

Мою любимую мамочку с этим хорошим праздником! Я ей обязана жизнью!

В магазине.

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

Поздравляю свою любимую маму с праздником – Днем матери – и шлю ей сладкий привет!

И даже на военном полигоне.

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

Я хочу поздравить всех матерей, прежде всего, военнослужащих матерей, жен военнослужащих офицеров.

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

Галина Буро, СТВ:
Сегодня цветы у продавцов расходятся на «ура». Как эти розы, хризантемы, астры или гвоздики, расцветают улыбки на лицах мам всей страны. Букет, который у меня в руках, предназначен для одной удивительной женщины. В День матери она услышала поздравление целых 10 раз!

И вот мы на пороге дома семьи Осиных.

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

Гостей здесь встречают полным составом: родители, шесть сыновей и четыре дочки – всех детей Елена родила сама. Для нее День матери, можно сказать, профессиональный праздник. Первую девочку родила в 18, с тех пор ее работа – поддерживать семейный очаг.

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

Елена Осина, многодетная мама:
Он меня засватал, когда мне было 16 лет. После экзамена по алгебре – я же отличница – иду со школы, мне сестренка прибегает, говорит: «Приехали свататься».

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

13 лет назад, когда в семье было только двое детей, купили участок, решили строить дом. Сегодня они – многодетная семья, а их жизнь – образец гармонии. Дом построен, возводят забор.

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

Глава семьи Евгений работает водителем в центре социального обслуживания населения, параллельно свой бизнес – вместе с сыновьями изготавливает плитку и учит их по-мужски заботиться о женщине-матери.

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

Александр Осин, сын:
Делаем всё, чтоб мама была счастлива. Папе помогаем забор делать, строимся.

Но налаженный быт был не всегда. Елена и Евгений – белорусы, которые приехали из Казахстана: еще в Советском Союзе их родители осваивали там целину. После развала большой страны вернулись на родину. Вспоминают, что приехали в Беларусь с одним чемоданом и ребенком на руках. Тут семья и прошла тест на устойчивость.

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

Евгений Осин, многодетный отец:
У меня, наверное, чувства крепче, чем тогда, когда я женился. Тогда была любовь, потому что я ее любил, а сейчас – это же мы вместе испытали. Когда мы строили вот этот дом, мы жили в палатке. Не каждая беременная женщина согласится переехать в палатку. Это был такой авантюризм, конечно.

Это тот дом, где семья, любовь, честность и взаимопонимание – истинные ценности. Елена признается: в материнстве нашла себя. Полсотни медалей дочерей-дзюдоисток и сыновей-хоккеистов – как отражение родительского труда.

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

А ее хобби – выпечка. Кухня – своя маленькая кондитерская. На вопрос, как научилась такой красоте, отвечает: «А вы представьте, сколько у нас дней рождений!».

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

Елена Осина:
С детства пекли постоянно. А сейчас в интернете очень много мастер-классов. Вообще здорово!

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

Ева Осина, дочь:
Она и друг, и мама, то есть всегда поможет. Пеку я тоже именно то, что она меня научила.

О вкусном хобби этой семьи узнали и профсоюзы, где состоит отец. В День матери слова восхищения маме десятерых детей, а в кулинарный арсенал – новенькая мультиварка.

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

По такому поводу для гостей устроили настоящий фортепианный концерт.

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

Елена Береснева, председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников госучреждений:
Когда в такие семьи приезжаешь, просто заряжаешься позитивом – вот этой добротой, этой теплотой, этой заботой, этой огромной любовью! И таких семей всё больше и больше, это очень здорово!

Елена Осина:
Когда у меня первый ребенок родился, кажется, больше любить уже некуда. Как, думаю, буду любить следующего? Оказывается, следующего любишь еще больше!

Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи

Беззаветная любовь, достойная восхищения. День матери отмечается практически во всех странах мира. Праздник, который призван возвысить главное женское призвание – продолжать жизнь на земле.

 
 
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Новости Беларуси. 14 октября в Беларуси отмечают День матери. В одной белорусской семье мама услышит эти слова как минимум десять раз, сообщили в программе «Неделя»...
 
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