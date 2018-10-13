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Их жизнь – образец гармонии. Белоруска, родившая 10 детей, рассказывает о жизни своей семьи
Новости Беларуси. 14 октября в Беларуси отмечают День матери. В одной белорусской семье мама услышит эти слова как минимум десять раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тут возраст не важен, как и пол или профессия. Поздравления от разных людей в День матери звучат отовсюду.
На улице.
Мою любимую мамочку с этим хорошим праздником! Я ей обязана жизнью!
В магазине.
Поздравляю свою любимую маму с праздником – Днем матери – и шлю ей сладкий привет!
И даже на военном полигоне.
Я хочу поздравить всех матерей, прежде всего, военнослужащих матерей, жен военнослужащих офицеров.
Галина Буро, СТВ:
И вот мы на пороге дома семьи Осиных.
Гостей здесь встречают полным составом: родители, шесть сыновей и четыре дочки – всех детей Елена родила сама. Для нее День матери, можно сказать, профессиональный праздник. Первую девочку родила в 18, с тех пор ее работа – поддерживать семейный очаг.
Елена Осина, многодетная мама:
13 лет назад, когда в семье было только двое детей, купили участок, решили строить дом. Сегодня они – многодетная семья, а их жизнь – образец гармонии. Дом построен, возводят забор.
Глава семьи Евгений работает водителем в центре социального обслуживания населения, параллельно свой бизнес – вместе с сыновьями изготавливает плитку и учит их по-мужски заботиться о женщине-матери.
Александр Осин, сын:
Но налаженный быт был не всегда. Елена и Евгений – белорусы, которые приехали из Казахстана: еще в Советском Союзе их родители осваивали там целину. После развала большой страны вернулись на родину. Вспоминают, что приехали в Беларусь с одним чемоданом и ребенком на руках. Тут семья и прошла тест на устойчивость.
Евгений Осин, многодетный отец:
Это тот дом, где семья, любовь, честность и взаимопонимание – истинные ценности. Елена признается: в материнстве нашла себя. Полсотни медалей дочерей-дзюдоисток и сыновей-хоккеистов – как отражение родительского труда.
А ее хобби – выпечка. Кухня – своя маленькая кондитерская. На вопрос, как научилась такой красоте, отвечает: «А вы представьте, сколько у нас дней рождений!».
Елена Осина:
Ева Осина, дочь:
О вкусном хобби этой семьи узнали и профсоюзы, где состоит отец. В День матери слова восхищения маме десятерых детей, а в кулинарный арсенал – новенькая мультиварка.
По такому поводу для гостей устроили настоящий фортепианный концерт.
Елена Береснева, председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников госучреждений:
Елена Осина:
Беззаветная любовь, достойная восхищения. День матери отмечается практически во всех странах мира. Праздник, который призван возвысить главное женское призвание – продолжать жизнь на земле.
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Новости Беларуси. 14 октября в Беларуси отмечают День матери. В одной белорусской семье мама услышит эти слова как минимум десять раз, сообщили в программе «Неделя»...
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