Минскому священнику запретили служить, потому что критиковал поведение патриарха Кирилла

Свободе . «Пока запрет устный. Мы ожидали патриарха утром, меня позвали и сказали, что я не могу уже служить, что есть запрет. Подробности, мол, будут во вторник. Так что жду. А там может быть самое разное: и темы разные, и условия »- сказал отец Александр в комментарии





Вчера вечером Александр Шрамко оставил на своей странице в ФБ запись со ссылкой на фото Радио Свобода со встречи московского патриарха в Минске. Священник раскритиковал поведение охраны и самого патриарха:





«Нет, я понимаю, конечно, что мыть ноги бомжам это напряг. Но есть же такие простейшие вещи, которые не требуют никакого подвига. Даже ничего не стоят. Но ценятся высоко. Может, кто-то из окружения патриарха Кирилла подскажет главе РПЦ...





Вот тебя ждут не один час на улице. Тебя. Ждут. Еще. Не так много, как в былые годы. Но все же кто-то приходит. Кому-то ты интересен. Даже если не пускают в собор, куда вход только по пропускам. Они пришли и будут весь вечер стоять на улице, довольствуясь трансляцией на экран. Как-будто они и так не могут насмотреться подобного на каком-нибудь "Союзе". Почему не дать им минимальный живой контакт? Почему нужно подкатывать на машине к самым вратам собора и выйдя из нее, даже не обернуться? Неужели так трудно выйти хотя бы за 100 или 50 метров и пройти несколько десятков шагов, приветствуя и благословляя народ? Сказать несколько теплых слов, кому-то пожать руки? Ведь просто же... И выигрыш получишь несоразмерный... Не понимаю. Дожил до пенсии и не понимаю. Как будто специально... для патриарха народа как и нет, зато для охранников он есть - но только лишь источник потенциальной опасности. Может просто ... демонстративное презрение?»





Позже Шрамко написал, что с ним беседовали много людей, в том числе охрана, так как «там именно патриарх затронут сильно». Охране Кирилл не понравилось, что Шрамко фотографировал номера автомобиля, на котором приехал патриарх.

«Мне доказывали, что это нормально, что у патриарха столько охранников, что везде так, и иначе нельзя - мол, я не знаю, как рискует патриарх. Когда я сказал, что наш митрополит также предстоятель, но нет никакой охраны, и пока ничего не случилось, то мне в ответ сказали что-то неуважительное в адрес митрополита: мол, значит, не заслужил, ничего собой не представляет. Сказал это один из известных всем представителей окружения патриарха », - написал священник.





Шрамко, который уже был готов к воскресной службе и ожидал патриарха, сегодня не допустили к богослужению. По словам самого священника, во вторник его ждут в епархиальном управлении.





Итак, на что обратили вни е и священнослужители, и верующие:





Патриарх прилетел в Минск на белорусском правительственном самолете «Bombardier Challenger 850».





На богослужение приехал на "мерседесе" с номером 0002 МI.





У собора Святого Духа его встречали хлебом с солью, но он прошел мимо.





Во время службы в соборе его охраняли священники с наушниками а ля «агент Смит».





Успел заявить, что Беларусь - часть Руси, но не объяснил, что нужно понимать под словом «Русь».





Обычные верующие смотрели богослужение на экране.





На фоне визита российский священник-оппозиционер Андрей Кураев заметил, что Константинополь отменил историческую принадлежность к РПЦ не только Украины, но и Беларуси.



