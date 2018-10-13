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Более 1100 грузовиков ожидают выезда из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу

14.10.2018 21:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Более 1100 грузовиков ожидают выезда из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу
Фото из открытых источников

По информации, представленной на официальном сайте Госпогранкомитета, на 20.00 14 октября выезда из Беларуси ждут около 1,1 тыс. фур. Больше всего грузовых машин скопилось на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» – более 300. Около 140 фур стоят в «Привалке», 120 в «Беняконях» и более 90 в «Котловке».

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На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Григоровщина» своей очереди ожидают более 170 грузовиков, в «Урбанах» – свыше 160. На белорусско-польской границе больше всего грузовых автомобилей скопилось в «Брузгах» – более 90. Небольшие очереди наблюдаются также в «Берестовице» (30) и «Козловичах» (10).

На въезд в Беларусь очередь из грузовиков наблюдается в пунктах пропуска «Берестовица» (90), «Брузги» (50), «Козловичи» (20), а также «Бенякони» (40) и «Каменный Лог» (10).

Небольшие очереди образовались на выезд из Беларуси и среди легковых машин. В пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе стоят более 70 легковушек. На белорусско-литовской границе 50 легковых автомобилей стоят в «Привалке», 40 – в «Беняконях» и более 10 в «Лоше». На выезд из Беларуси в Латвию 30 легковушек стоят в «Урбанах». В остальных пунктах пропуска спокойная обстановка.

Автобусы во всех пунктах пропуска двигаются согласно графику, очередей нет.

 
 
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На границе Беларуси с соседними странами скопились очереди большегрузных автомобилей.
 
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