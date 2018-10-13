Более 1100 грузовиков ожидают выезда из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу

По информации, представленной на официальном сайте Госпогранкомитета, на 20.00 14 октября выезда из Беларуси ждут около 1,1 тыс. фур. Больше всего грузовых машин скопилось на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» – более 300. Около 140 фур стоят в «Привалке», 120 в «Беняконях» и более 90 в «Котловке».

На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Григоровщина» своей очереди ожидают более 170 грузовиков, в «Урбанах» – свыше 160. На белорусско-польской границе больше всего грузовых автомобилей скопилось в «Брузгах» – более 90. Небольшие очереди наблюдаются также в «Берестовице» (30) и «Козловичах» (10).

На въезд в Беларусь очередь из грузовиков наблюдается в пунктах пропуска «Берестовица» (90), «Брузги» (50), «Козловичи» (20), а также «Бенякони» (40) и «Каменный Лог» (10).

Небольшие очереди образовались на выезд из Беларуси и среди легковых машин. В пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе стоят более 70 легковушек. На белорусско-литовской границе 50 легковых автомобилей стоят в «Привалке», 40 – в «Беняконях» и более 10 в «Лоше». На выезд из Беларуси в Латвию 30 легковушек стоят в «Урбанах». В остальных пунктах пропуска спокойная обстановка.

Автобусы во всех пунктах пропуска двигаются согласно графику, очередей нет.