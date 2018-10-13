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«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов
Новости Беларуси. V Форум регионов Беларуси и России завершился, причем на мажорной ноте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подведем его итоги вместе с нашим корреспондентом Юрием Прокопенко.
Четверг. 11:10. На перрон аэропорта «Могилев» выруливает спецрейс из Москвы.
На борту внушительная делегация российских парламентариев, губернаторов, журналистов. Традиционные хлеб-соль – и за работу.
Григорий Рапота, государственный секретарь Cоюзного государства Беларуси и России:
Александр Башкин, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
Работа начинается без раскачки: деловые люди ценят время. На правах хозяина отличается Могилевская область. Документы о сотрудничестве, которые наполнены конкретными шагами, подписаны сразу с пятью российскими регионами.
Екатерина Кузьмичева, ВРИО председателя Самарской областной Думы (Россия):
Дмитрий Харитончик, председатель Могилевского областного совета депутатов:
Юрий Бурлачко, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края (Россия):
Могилевские лифты действительно продукция, которая идет на «ура» в российских регионах. За ними едва ли не выстраиваются в очередь.
Компания из Нижнего Новгорода первая во время форума заключила солидный контракт на поставку около 2000 лифтов на полмиллиарда российских рублей (подробнее об этом читайте
Геннадий Гончаров, генеральный директор предприятия (Россия):
География большая: Самара, Ростов, Хабаровск, Питер, Московская область.
Деловые круги и представители власти затрагивали самые разные темы, и в каждой находили общий язык. Например, есть существенные подвижки в вопросе отмены телефонного роуминга. А в аграрной сфере согласован баланс взаимной торговли. Белорусская доля, кстати, вырастет. Все разногласия между сторонами сняты. И вообще, аграрии на форуме достигли договоренностей на сумму 123 миллиона долларов. И в большинстве своем это долгоиграющее сотрудничество.
Оба государства нацелены и на развитие цифровой экономики. В последнее время в Беларуси созданы буквально беспрецедентные условия для развития IT. Не мудрено, что и в этой области регионы двух стран искали точки соприкосновения. В нашем Парке высоких технологий считают крайне важным обмениваться с коллегами знаниями и сотрудничать в области подготовки кадров.
Александр Мартинкевич, заместитель директора по маркетингу и развитию Парка высоких технологий:
70 соглашений и контракты на сумму 500 миллионов долларов – таковы итоги V Форума регионов.
Но за каждым документом, за каждой подписью стоят интересы не только государственные, но и простых людей.
Белорусско-российские отношения активно развиваются по всем направлениям. Но, пожалуй, самое важное то, что жители двух государств называют друг друга своими.
«Город мастеров» разделил пешеходную улицу на две – Русскую и Белорусскую.
Но граница, как и между государствами, – всего лишь формальность: в одном хороводе все.
На выставке-ярмарке представлены все регионы Беларуси и почти два десятка российских. Могилевчане шли на праздник за хорошим настроением.
Песни, танцы, угощения и уникальные вещи, некоторые из которых преодолели расстояние в тысячи километров.
Владислав Степанов, методист Национального центра декоративно-прикладного искусства Удмуртской Республики (Россия):
А это наши удмуртские варежки, сделанные также из шерсти. В Удмуртии бывают морозы ниже -40. Честно, не знаю, как в Беларуси, но, думаю, белорусам они также понадобятся.
Здесь у нас акарина. Мы ее привезли из Удмуртии. Можете попробовать.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Владислав Степанов:
Юрий Прокопенко:
А это народный ансамбль из Республики Саха, Якутия. Это танец круговой, да? Он придает энергию, силу…
Вологодские кружева, дрибинские валенки, русские узоры и белорусские вышиванки – работы каждого мастера уникальны. Для ремесленников такие совместные проекты – важный опыт и лишний повод снова убедиться, как много у нас общего.
Александра Черткова, мастер народных промыслов (Беларусь):
Называть Беларусь «нашей территорией» Александра Черткова стала 10 лет назад – с тех пор, как переехала из подмосковья в белорусскую глубинку. Ее – гончарных дел мастера – привела в Беларусь любовь. Здесь она вышла замуж и не почувствовала, что переехала в другую страну. И таких примеров действительно много.
Марина Касьянова, житель Могилева:
У нас с мужем тоже семья российско-белорусская, можно так сказать. Муж сам из России, из Калининградской области. Живем таким союзом. Разницу не видим. Между Беларусью и Россией вообще границ нет.
Ирина Глусская, руководитель Самарской областной организации «Русско-белорусское братство» (Россия):
Юные спортсмены провели спартакиаду. Жарко было на хоккейной арене, волейбольной площадке и даже за шахматными столами. А молодежь двух стран не только говорила о строительстве Союзного государства, но и заводила полезные знакомства.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи:
Юлия Попкова, житель Могилева:
Всего на форум приехали около 2000 гостей. На несколько дней Могилев стал центром белорусско-российской дружбы. Столь масштабного события в новейшей истории в городе еще не было. Форум завершился, но память о нем здесь останется надолго. Наверняка еще через много лет горожане будут говорить: «Вот триумфальная арка» или «Вот уникальная каскадная лестница».
К Форуму регионов в Могилеве появились новые достопримечательности. Да и сам город заметно преобразился.
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«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов
Новости Беларуси. V Форум регионов Беларуси и России завершился, причем на мажорной ноте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подведем его итоги вместе с нашим...
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