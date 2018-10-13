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Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой родины». Репортаж о лучших видео и об авторах работ

14.10.2018 21:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Телеканал СТВ подвел итоги конкурса «Год малой родины», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всё, что требовалось от участников, – снять видео- или фоторепортаж о любимом уголке Беларуси.

Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой родины». Репортаж о лучших видео и об авторах работ

Полет фантазии не был ограничен ни форматом съемок, ни длительностью роликов, ни количеством кадров.

Малая родина – крупным планом. Корреспондент СТВ Максим Слиж встретился с победителями конкурса.

Подробности – в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Телеканал СТВ подвел итоги конкурса «Год малой родины», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всё, что требовалось от участников, – снять видео-...
 
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