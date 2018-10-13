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Патриарх Кирилл освятил храм-памятник в честь Всех Cвятых в Минске

14.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Патриарх Кирилл освятил храм-памятник в честь Всех Cвятых в Минске. Это событие совпало с большим церковным праздником Покрова Пресвятой Богородицы. А еще в этот день Беларусь отмечает День матери. На мероприятии собрались тысячи людей и священнослужителей. Среди них была и корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Храм в народе уже прозвали Белым. Его строительство с перерывами длилось более 20 лет. В 1991 году Патриарх Московский и всея Руси тогда еще Алексий Второй освятил закладной камень. А через пять лет президент Беларуси Александр Лукашенко и Митрополит Минский и Слуцкий Филарет заложили традиционную капсулу в фундамент нового объекта. 

Собираться у храма-памятника люди начали за несколько часов до начала службы. Приезд первосвятителя для верующих – событие важное. В церковь попали не все, молились даже на улице. Каждый смог обратиться к своему небесному покровителю. Говорят, чем больше людей, тем и молитва сильнее.  

«Вообще мы приходим каждое воскресенье на службы, для нас это все близко. Поэтому с таким радостным чувством пришли сюда, потому что это ж единая Россия и мы все вместе, получить немножко вдохновения от нашего патриарха», – рассказали Ольга и Николай.

После освящения храм считается по-настоящему действующим. Но мероприятия государственного масштаба проходили здесь и раньше.  Александр Лукашенко учувствовал в акции «Молитва за Беларусь», регулярно посещал храм-памятник на Пасху и Рождество. Строительство проходило под личным контролем главы государства.  

«Я бы хотел выразить благодарность Президенту Лукашенко за его поддержку в благоукрасительстве этого святого храма. Совершенно очевидно, что без этой поддержки нельзя было воздвигнуть этот храм. И уж точно нельзя было слать его таким прекрасным, монументальным. Действительно являющий собой памятник, воздвигнутый в честь героев, боровшихся за свободу нашего отечества», – сказал патриарх Кирилл.

Храм-памятника – многофункциональный комплекс. Крипта его сердце. Здесь есть фрагмент подводной лодки «Курск», перезахороненные останки трех неизвестных солдат 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной. В мемориальных нишах хранятся горстки земли с тех мест, где погибали белорусы. 

«Дай бог, чтобы этот храм объединял людей в первую очередь тех, кто потерял своих родных и близких на полях сражений, потому что храм не должен быть мемориальным местом. Это должно быть место духовной жизни христианской общины местного прихода», – отметил патриарх.

Храм-памятник – ровесник независимой Беларуси. Его главное предназначение – научить людей ценить жизнь и сохранять память. 



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Теги: Минск
 
 
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Собираться у храма-памятника люди начали за несколько часов до начала службы.
 
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