Два российских футболиста задержаны за вождение в нетрезвом виде. У одного обнаружен амфетамин



Фото: ФК "Крылья Советов"

Как сообщает, у первого в мочи был обнаружен амфетамин, проверка второго показала повышенное содержание алкоголя.Отмечается, что задержания проводились в разное время. При этомвел себя культурно, аугрожал гаишникам связями с высокопоставленными людьми.По регламенту за употребление нароктиков Георгий Тигиев может быть дисквалифицирован на два года.