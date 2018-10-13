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Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

14.10.2018 22:57 — Разное | Виртуальный Брест  
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13 октября в конференц-зале Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоялось традиционное поздравительное мероприятие - благотворительный концерт, приуроченный ко дню матери в Республике Беларусь – «Нет без тревог ни дня, ни сна…».

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

И вновь аншлаг. Большая концертная программа с участием известных в городе артистов, как и прежде вызвала неподдельный интерес у брестчан, зал был полностью заполнен. 

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Особое внимание горожан с большим сердцем вызвало предложение принять участие в благотворительной акции по сбору пледов для детишек с различными заболеваниями. 

Мероприятие в этом году совпало со Всемирным Днем хосписной и паллиативной помощи, с некоторых пор именно в этот день больным детям, помимо прочего, принято дарить пледы, в знак укрытия, как символ оберега. 

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Благотворительный концерт состоялся при поддержке и в направлении Брестского городского благотворительного общественного объединения "Сердце детям". Напомним, под опекой упомянутого объединения 28 семей - в каждой из них находится тяжело больной ребенок.

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

В начале насыщенной программы, по доброй традиции, с искренней поздравительной речью поприветствовал собравшихся директор государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района» Сергей Иванович Воронин. Состоялось награждение многодетных мамочек от имени центра.

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

В этот день поздравляли мам своим творчеством замечательные брестские артисты, музыканты и исполнители – юные подопечные школы «Май Бэби», лаунж дуэт «ViKeyProject» - Наталья Руцкая и Роман Марчук, Александр Кривоносов, Анна Мусвидас и детская студия «Ангел», дует «Прованс» - Константин Казанцев и Людмила Кукса, ансамбль танца «Белая Русь», Марина Житенева, Владимир Ящук, Екатерина и Варвара Корж, Сергей Полячук и Ксения Бычкова с доброй магией, творческий центр «АРТ-ПИППЕР», Никита Щерба, Федорук Оксана, Кураж Бамбей - Евгений и Екатерина Прокопюк и студия хулахупинга «PUPSIHOOPer».

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

От имени руководства спортивного комплекса за продолжительное плодотворное сотрудничество, за регулярное оказание помощи и поддержку в организации различных мероприятий, проходящих все чаще на базе Брестского гребного канала, в честь Дня матери в Беларуси и Дня работника культуры в стране, благодарности были вручены мамам, руководителям различных творческих центров, студий, вокальных и хореографических школ, известных исполнительниц города Бреста.

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Второй блок концерта был обозначен яркими представителями Брестского областного и городского отделений Республиканского общественного объединения «Белорусский союз женщин», объемные подарки были вручены мамам из домов семейного типа города Бреста объединенные «Кварталом Васнецова», а также самым маленьким участницам мероприятия. 

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

С ролью ведущих в этот вечер безупречно справились Ирина и Александр Ментуз.

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

Организаторы от всей души благодарят всех без исключения, присоединившихся к очередной затее чествования мамочек на Брестском гребном канале. За активное вовлечение в доброе дело оказания помощи больным детям. Отдельное спасибо Константину Казанцеву за действенную помощь в обеспечении полноценного звукового сопровождения. 

Быть добру в Бресте...

Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

 
Теги: Брест
 
 
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