Концерт ко дню матери на гребном канале – вновь аншлаг!

13 октября в конференц-зале Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоялось традиционное поздравительное мероприятие - благотворительный концерт, приуроченный ко дню матери в Республике Беларусь – «Нет без тревог ни дня, ни сна…».





И вновь аншлаг. Большая концертная программа с участием известных в городе артистов, как и прежде вызвала неподдельный интерес у брестчан, зал был полностью заполнен.









Особое внимание горожан с большим сердцем вызвало предложение принять участие в благотворительной акции по сбору пледов для детишек с различными заболеваниями.

Мероприятие в этом году совпало со Всемирным Днем хосписной и паллиативной помощи, с некоторых пор именно в этот день больным детям, помимо прочего, принято дарить пледы, в знак укрытия, как символ оберега.





Благотворительный концерт состоялся при поддержке и в направлении Брестского городского благотворительного общественного объединения "Сердце детям". Напомним, под опекой упомянутого объединения 28 семей - в каждой из них находится тяжело больной ребенок.





В начале насыщенной программы, по доброй традиции, с искренней поздравительной речью поприветствовал собравшихся директор государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района» Сергей Иванович Воронин. Состоялось награждение многодетных мамочек от имени центра.





В этот день поздравляли мам своим творчеством замечательные брестские артисты, музыканты и исполнители – юные подопечные школы «Май Бэби», лаунж дуэт «ViKeyProject» - Наталья Руцкая и Роман Марчук, Александр Кривоносов, Анна Мусвидас и детская студия «Ангел», дует «Прованс» - Константин Казанцев и Людмила Кукса, ансамбль танца «Белая Русь», Марина Житенева, Владимир Ящук, Екатерина и Варвара Корж, Сергей Полячук и Ксения Бычкова с доброй магией, творческий центр «АРТ-ПИППЕР», Никита Щерба, Федорук Оксана, Кураж Бамбей - Евгений и Екатерина Прокопюк и студия хулахупинга «PUPSIHOOPer».





























































































От имени руководства спортивного комплекса за продолжительное плодотворное сотрудничество, за регулярное оказание помощи и поддержку в организации различных мероприятий, проходящих все чаще на базе Брестского гребного канала, в честь Дня матери в Беларуси и Дня работника культуры в стране, благодарности были вручены мамам, руководителям различных творческих центров, студий, вокальных и хореографических школ, известных исполнительниц города Бреста.





Второй блок концерта был обозначен яркими представителями Брестского областного и городского отделений Республиканского общественного объединения «Белорусский союз женщин», объемные подарки были вручены мамам из домов семейного типа города Бреста объединенные «Кварталом Васнецова», а также самым маленьким участницам мероприятия.

















С ролью ведущих в этот вечер безупречно справились Ирина и Александр Ментуз.





Организаторы от всей души благодарят всех без исключения, присоединившихся к очередной затее чествования мамочек на Брестском гребном канале. За активное вовлечение в доброе дело оказания помощи больным детям. Отдельное спасибо Константину Казанцеву за действенную помощь в обеспечении полноценного звукового сопровождения.

Быть добру в Бресте...



