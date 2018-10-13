Заморозки до -2°С местами в Беларуси прогнозируются 15 октября

Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются местами в Беларуси 15 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



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В понедельник ожидается небольшая облачность, будет без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный: ночью слабый, днем слабый с усилением до умеренного.



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в Бресте - значительно теплее и солнечно

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, в отдельных районах ожидаются заморозки до нуля - минус 2 градусов.



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в Бресте - постепенное понижение температуры и со следующей недели - "сезон дождей"

В середине дня будет 14-20 градусов тепла.