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Заморозки до -2°С местами в Беларуси прогнозируются 15 октября

14.10.2018 22:57 — Разное | Виртуальный Брест  
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Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются местами в Беларуси 15 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59709.php

Заморозки до -2°С местами в Беларуси прогнозируются 15 октября

В понедельник ожидается небольшая облачность, будет без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный: ночью слабый, днем слабый с усилением до умеренного.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59709.php

Заморозки до -2°С местами в Беларуси прогнозируются 15 октября

в Бресте - значительно теплее и солнечно

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, в отдельных районах ожидаются заморозки до нуля - минус 2 градусов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59709.php

Заморозки до -2°С местами в Беларуси прогнозируются 15 октября

в Бресте - постепенное понижение температуры и со следующей недели - "сезон дождей"

В середине дня будет 14-20 градусов тепла.

 
Теги: Брест
 
 
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Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются местами в Беларуси 15 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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