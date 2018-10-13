Брестский велоклуб «Кола-БОК» отпраздновал своё 10-летие

Свой юбилей члены велоклуба «Кола-БОК» и их гости отпраздновали в виде квартирника у певца и телеведущего Игоря Пашечко и его команды. Мероприятие прошло под песни и приготовление различных не банальных блюд привязанных к велосипедной тематике.



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Для начала, в зале, где собралось более шестидесяти человек членов клуба и почётных гостей продемонстрировали слайд-фильм, рассказывающий о поездках и различных мероприятиях с участием колабковцев за последнее десятилетие. Председатель клуба Виктор Исаевский выступил с короткой речью и отметил тех, кто стоял у истоков: Марк Шумелиский (директор завода «Евробайк»), первый руководитель «Кола-БОК» Михаил Кузьменчук (2008-2012 года), Нина Павлючик, Александр Мишин, Владимир Кудровец. Вспомнил Александра Слипченко, который уже ушёл из жизни, но передал свой девиз колабковцам: «Как ни крути, а жизнь прекрасна».

- Десять лет это детский возраст, - заметил Виктор Викторович. Но этот малыш доставляет нам столько удовольствия, наслаждения. Мы замечательно путешествуем и открываем новые горизонты. За минувшее десятилетие были налажены хорошие международные связи с единомышленниками из Мендижеца – Подляского, Белостока, Гданьска и Сопата с которыми проводятся совместные мероприятия.



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Рассуждая о деятельности велоклуба «Кола-БОК» один из его соучредителей Александр Мишин восхищённо говорит:



- Велотуризм для нас это философия и стиль жизни. У меня есть семья и близкие друзья, но меня всегда тянет к моим единомышленникам из велоклуба. Здесь особая атмосфера, где заряжаешься энергией от позитивных и доброжелательных людей, хочется куда-то ехать. Вспоминается поездка на празднование 600-летнего юбилея Грюнвальдской битвы. Брестчане совместно с поляками и россиянами проехали на велосипедах по тем дорогам, по которым шли хоругви полков Королевства Польского и Великого княжества Литовского к месту исторической битвы. Было очень интересно, реконструкторы устроили грандиозное мероприятие. Поучаствовать в юбилее приезжали прямые потомки магистров Тевтонского ордена, в стальные латы экипировали не только рыцарей, но и лошадей.



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Вспоминаются наши путешествия в города побратимы Бреста немецкие Равенсбург и Вайтгарден, зарубежные поездки в Швецию и Данию. Во время прекрасно организованного велопробега «Европа без границ» колобковцы смогли поколесить по дорогам Польши, России, Литвы, Латвии.