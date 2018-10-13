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Брестский велоклуб «Кола-БОК» отпраздновал своё 10-летие
14.10.2018 22:57 — Разное | Виртуальный Брест
Свой юбилей члены велоклуба «Кола-БОК» и их гости отпраздновали в виде квартирника у певца и телеведущего Игоря Пашечко и его команды. Мероприятие прошло под песни и приготовление различных не банальных блюд привязанных к велосипедной тематике.
Для начала, в зале, где собралось более шестидесяти человек членов клуба и почётных гостей продемонстрировали слайд-фильм, рассказывающий о поездках и различных мероприятиях с участием колабковцев за последнее десятилетие. Председатель клуба Виктор Исаевский выступил с короткой речью и отметил тех, кто стоял у истоков: Марк Шумелиский (директор завода «Евробайк»), первый руководитель «Кола-БОК» Михаил Кузьменчук (2008-2012 года), Нина Павлючик, Александр Мишин, Владимир Кудровец. Вспомнил Александра Слипченко, который уже ушёл из жизни, но передал свой девиз колабковцам: «Как ни крути, а жизнь прекрасна».
Рассуждая о деятельности велоклуба «Кола-БОК» один из его соучредителей Александр Мишин восхищённо говорит:
Вспоминаются наши путешествия в города побратимы Бреста немецкие Равенсбург и Вайтгарден, зарубежные поездки в Швецию и Данию. Во время прекрасно организованного велопробега «Европа без границ» колобковцы смогли поколесить по дорогам Польши, России, Литвы, Латвии.
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Свой юбилей члены велоклуба «Кола-БОК» и их гости отпраздновали в виде квартирника у певца и телеведущего Игоря Пашечко и его команды. Мероприятие прошло под песни...
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