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Михаил Захаров: «Проблема белорусского хоккея – в детско-юношеских школах»

14.10.2018 23:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Для столичной «Юности» эта неделя стала не самой удачной. Команда Михаила Захарова потеряла все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Однако есть ещё в сезоне трофеи, за которые «красно-синие» могут побороться. Об этом и не только главный тренер минчан рассказал нашему телеканалу в эксклюзивном интервью. 

Наталья Федорцова, СТВ:
Выступление команды в Лиге чемпионов вряд ли можно назвать удачным, в чём причина такого результата? 

Михаил Захаров: «Проблема белорусского хоккея – в детско-юношеских школах»

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Прежде всего, причина в том, что у нас сейчас слабый состав. Политика федерации касательно омоложения команд не пошла на пользу ни одному из клубов экстралиги. Лучшие игроки покидают страну, но и это не самая большая беда. К сожалению, вслед за ними уходят и хорошие тренеры. И в то время, когда мы ослабли, наши соперники наоборот набрали мощи: ТПС, «Мюнхен», «Мальмё» – все они очень сильные ребята. Но не могу сказать, что мы уж совсем не сопротивлялись. На удивление хороший матч провели в Финляндии, даже несмотря на результат. После игры разговаривал с Юрзиновым-старшим, и он отметил, что встреча с ТПС была выигрышная, и парням не хватило психологической уверенности. 

Михаил Захаров: «Проблема белорусского хоккея – в детско-юношеских школах»


Наталья Федорцова:
Следом за вами шансы на плей-офф Лиги чемпионов утратил и «Неман», на ваш взгляд, причина та же, что и у «Юности»?

Михаил Захаров: 
В том же самом, абсолютно. Как и мы, очень неплохо выглядели, сражались, их игра мне очень понравилась, но увы…

Наталья Федорцова:
Но в отличие от «Юности» в чемпионате Беларуси у «Немана» не всё так гладко.

Михаил Захаров: 
В том, что по ходу сезона команда наберёт обороты, нет никаких сомнений. Сергей Пушков – достаточно квалифицированный тренер. Сейчас где-то ребята подбуксовали, есть шероховатости, но я уверен – эта команда точно будет в финале экстралиги.

«Проблема в том, что были вынуждены уйти лучшие, и молодым парням не на кого равняться»   

Михаил Захаров: «Проблема белорусского хоккея – в детско-юношеских школах»

Наталья Федорцова:
Затронули с вами тему омоложения команд родного чемпионата, считаете, эта тенденция пошла не на пользу белорусскому хоккею?

Михаил Захаров: 
Не совсем так, омоложение команд, безусловно, хорошая тенденция. Появилось большее количество равных клубов, у большего количества ребят появился шанс показать себя. Проблема в том, что были вынуждены уйти лучшие, и молодым парням не на кого равняться и не у кого перенимать опыт. Но тут уже вопрос даже не к реформе федерации, а к финансовой составляющей клубов. Многие команды регионов не могут позволить себе содержать по-настоящему мастеровитых игроков. Для сравнения, наш чемпионат по деньгам примерно такой же, как и в Румынии. 

Наталья Федорцова:
Реформы коснулись не только омоложения составов и получили много разных оценок. Спустя месяц после старта сезона экстралиги, можно ли более конкретно сказать, насколько эти изменения позитивны?

Михаил Захаров: 
Безусловно, плюс, что появилось много новых команд, например, в Орше, в Пинске, в Барановичах. Разговаривал с тренерами этих коллективов, они отметили, что на первые матчи пришло много людей. Однако после того, как матчи в выходные дни стали проводится в 13:00, интерес к ним упал. Всё-таки такое время – рановато для хоккея. Очень хотел бы и сам съездить, посмотреть на матчи экстралиги Б, но наши игры совпадают с их поединками, поэтому пока не получилось.

Михаил Захаров: «Проблема белорусского хоккея – в детско-юношеских школах»

«Сейчас никто, кроме столицы не выпускает в хоккейный мир толковых игроков»

Наталья Федорцова:
А как относитесь к мнению о том, что чем больше клубов, тем больше вакантных мест и, соответственно, меньше конкуренция?

Михаил Захаров: 
Знаете, если посмотреть на Швецию, к примеру, у них порядка десяти лиг. И посмотрите, эта страна с одной из лучших хоккейных систем мира. Будет больше клубов – появится больше школ. Огромная проблема как раз в детском хоккее. В 96-ом году я начал тренировать, и за это время у нас ничего не изменилось. Было две школы: «Юность» и Новополоцк, сейчас тоже – «Юность» и «Динамо-Минск». А так быть не должно. К сожалению, сейчас никто, кроме столицы не выпускает в хоккейный мир толковых игроков. И, в первую очередь, этим должны заниматься сами клубы. Директоры ледовых дворцов также должны быть в этом заинтересованы, а то у них в приоритете либо массовое катание, либо любительские лиги. Возьмём, к примеру, Гомель, о каком хоккее может идти речь, если на полумиллионное население всего один каток, и игрок занимается не шесть раз в неделю, а три. К сожалению, указания Президента о том, что и лёд, и школа, и клуб должны быть в одних руках, пока не выполнены. И вот когда у нас появится, как минимум, восемь школ, которые по силе будут равняться школам «Юности» и «Динамо», дела в белорусском хоккее пойдут на лад.

О Лиге чемпионов: «Организаторам есть над чем работать в вопросах пиара команд, пиара самой лиги»

Наталья Федорцова:
Проблема в регионах, но если посмотреть сейчас на ту же Лигу чемпионов, может, есть ещё в нашей стране клубы, которые могли бы конкурировать с европейскими?

Михаил Захаров: 
Ну, пока и мы, к сожалению, не смогли составить конкуренцию. Сейчас посмотрим как гомельчане выступят в Континентальном кубке, может, победят и у нас снова будет два места в Лиге чемпионов. Конечно, жаль что сейчас у нас так сложилось, всё-таки очень сильные соперники: немцы – серебряные призёры Олимпиады, шведы – чемпионы мира, финны – традиционно с медалями.

Михаил Захаров: «Проблема белорусского хоккея – в детско-юношеских школах»


Наталья Федорцова:
Соперники сильные, а интерес со стороны болельщиков к турниру, судя по посещаемости, не самый высокий. Почему?

Михаил Захаров: 
На мой взгляд, организаторам есть над чем работать в вопросах пиара команд, пиара самой лиги. Ко всему прочему, в Швеции, Финляндии четыре команды и внимание болельщиков рассеивается, потому что и у нас, и в Польше интерес к Лиге чемпионов есть. Хотя, всё равно в Беларуси рекламы турнира катастрофически не хватает. 

«Было бы здорово увидеть немцев в КХЛ»

Наталья Федорцова:
В продолжение темы европейского хоккея, бытует мнение, что КХЛ было бы неплохо обратить внимание на клубы Старого Света, кого бы вы сосватали в эту лигу?

Михаил Захаров: 
Было бы здорово увидеть немцев в КХЛ. Мне кажется, Мюнхен, Берлин отлично бы вписались. Интересно посмотреть, если бы какой-нибудь сильный клуб Англии вошёл в этот список. Но в любом случае даже сейчас эта лига очень интересная. Между нами говоря, очень хочу съездить на матч ЦСКА – СКА.

Наталья Федорцова:
И за кого будете болеть?

Михаил Захаров: «Проблема белорусского хоккея – в детско-юношеских школах»


Михаил Захаров: 
Знаете, там должен получиться достаточно интересный матч, поэтому не знаю. Наверное, всё-таки за ЦСКА, ведь мы с главным тренером армейцев Игорем Никитиным из одного города. Хотя, пока СКА возглавлял Олег Знарок, был за питерцев. В любом случае, хоккей там обещает быть захватывающим.

«Постоянно общаемся с тренерским штабом основной команды, с Горди у нас прекрасные взаимоотношения» 

Наталья Федорцова:
Раз уже заговорили о командах КХЛ, с этого сезона «Юность» стала фарм-клубом минского «Динамо», что изменилось с обретением этого статуса?

Михаил Захаров: 
Здорово, что сейчас «зубры» могут без лишней бумажной волокиты поднять хоккеистов. Вспомните прошлый сезон, сколько нюансов было с привлечением Когалева, Парфеевца. А сейчас эти вопросы решаются на раз. Плюс, обе команды базируются в Минске, нет проблем с переездами. 

Наталья Федорцова:
Существует ли диалог между клубами или «Динамо» сказало, а «Юность» ответила – сделаем?

Михаил Захаров: «Проблема белорусского хоккея – в детско-юношеских школах»


Михаил Захаров: 
Безусловно, диалог существует. Мы постоянно общаемся с тренерским штабом основной команды, в частности с Горди у нас прекрасные взаимоотношения. 

Наталья Федорцова:
А из-за этого движения игроков «вверх-вниз» вам удобно работать?

Михаил Захаров: 
Конечно, тяжело, но не значит невозможно. По игрокам приоритет отдаётся «Динамо», мы со своей стороны стараемся всеми силами помочь «зубрам» выполнить задачу на сезон. С другой стороны, у наших хоккеистов есть отличный шанс попробовать свои силы в КХЛ. А у молодых ребят «Динамо» с несколькими сменами за матч есть возможность не просиживать штаны на лавке, а получить хорошую игровую практику в «Юности». 

О «Юности» в чемпионате Беларуси: «Сейчас каждая игра как последняя»

Наталья Федорцова:
Тем более «Юность» в чемпионате Беларуси идёт без поражений, щёлкая каждую команду как орешки. Вам не скучно?

Михаил Захаров: 
На самом деле, это легендарный старт, такого ещё не было. Но это только со стороны кажется, что всё легко, на самом деле попадаются и тяжёлые матчи. К каждой встрече мы очень серьёзно готовимся, настраиваемся. Надо признать, в те годы, когда были сильнейшие составы, могли позволить себе расслабиться, а сейчас каждая игра как последняя. Тем более, все команды экстралиги А равные, за исключением молодёжной сборной. Жаль, конечно, что нет топовых команд из областных центров. Но, будем надеяться, что со временем они подтянутся из экстралиги Б.

Михаил Захаров: «Проблема белорусского хоккея – в детско-юношеских школах»

«Решение о выходе из молодёжной хоккейной лиги, это как нож в спину всему белорусскому хоккею»

Наталья Федорцова:
Кстати о молодёжной сборной, ребята ставят антирекорды в чемпионате, меньше года назад вылетели в первый дивизион молодёжного чемпионата мира. Есть ли у ребят хоть какая-то надежда на возвращение в элиту?

Михаил Захаров: 
Я не думаю, что там всё так плачевно. Да, будет тяжело, но шансы всегда есть. В игре против нашей команды хорошо себя проявили, другой вопрос, почему у них не получается на мире? Наверное, проблема в том, что этих парней собирают в одну команду, и они думают, что место в сборной им уже гарантировано. Отсутствие конкуренции – это то, что расхолаживает. Во времена, когда наши ребята играли в российской МХЛ, уровень молодёжного хоккея в стране был гораздо выше. И решение Игоря Рачковского о выходе из молодёжной хоккейной лиги, это как нож в спину всему белорусскому хоккею. На мой взгляд, чем быстрее мы вернёмся в МХЛ, тем быстрее у нас всё наладится. 

Михаил Захаров: «Проблема белорусского хоккея – в детско-юношеских школах»

«У нас была хорошая отлаженная система, но нет, пришли иностранные тренеры и всё поломали»

Наталья Федорцова:
Неустанно говорят о болезненной смене поколений, но, вместе с тем, Максим Сушко, Егор Шарангович, Иван Кульбаков доказывают, что всё не так плохо.

Михаил Захаров: 
Всё не так плохо, но много проблем в наш хоккей принесли иностранные тренеры. Посмотрите, как только первый заокеанский тренер к нам пришёл, так сразу весь белорусский хоккей покатился по наклонной. А результаты были, потому что в самом соку были братья Костицыны, Михаил Грабовский, Руслан Салей. У нас была хорошая отлаженная система, но нет, пришли иностранные тренеры и всё поломали. А новое поколение, вот вы выделили всего лишь троих, за столько лет, начиная с 2005 года, и назвать больше некого, как раз с того времени, когда мы стали обращаться к зарубежным специалистам. А ведь по большому счёту, они то про Беларусь не много знают, пришли и ушли, а мы потом разгребаем, что они наворотили. 

С 1992 по 2018. Кто тренировал сборную Беларуси по хоккею

Наталья Федорцова:
А как же выигранный сборной U17 турнир в Китае?

Михаил Захаров: «Проблема белорусского хоккея – в детско-юношеских школах»


Михаил Захаров: 
Ну, это просто красиво преподнесли. На самом деле, посмотрите, какие там были команды и какие игроки. Вот приехала бы сборная Канады, Америки, России, которая выставляется на мир, уже бы так просто не было. Честно, я за этим турниром даже и не следил, не тот уровень. 

«Хоккеисты с таким богатым игровым прошлым как у Калюжного,  Расолько, Цыплакова очень полезны для нашего чемпионата»

Наталья Федорцова:
Но давайте вернёмся в родную «Юность». Недавно тренерский штаб пополнил Алексей Калюжный, как оцените его в этом амплуа?

Михаил Захаров: 
Пока ещё рано говорить, до первых оценок как минимум должно пройти полгода, но ему нравится. 

Михаил Захаров: «Проблема белорусского хоккея – в детско-юношеских школах»


Наталья Федорцова:
Говорят, что хороший игрок – ещё не значит хороший тренер, может, здесь всё-таки исключение?

Михаил Захаров: 
Такое случается, но вы посмотрите, например, на Олега Знарка. Да и хоккеисты с таким богатым игровым прошлым как у Алексея Калюжного, Андрея Расолько, Владимира Цыплакова очень полезны для нашего чемпионата. И такими кадрами разбрасываться нельзя, особенно у меня очень много вопросов к тому, что произошло в Орше. Непонятно, почему в команде, которая достаточно неплохо идёт в сезоне, расторгают контракт по обоюдному согласию с главным тренером.

«Мы не попали в финал Лиги чемпионов, но побороться за третье место мы в состоянии»

Наталья Федорцова:
На что сейчас нацелите команду: до последнего сражаться в Лиге чемпионов или сосредоточитесь на родном чемпионате?

Михаил Захаров: 
Как раз перед разговором с вами было собрание с командой, где обсудили, что мы не имеем права опускать руки, особенно перед родными болельщиками. Да, мы не попали в финал Лиги чемпионов, но побороться за третье место мы в состоянии, так что всё ещё продолжается.    

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Для столичной «Юности» эта неделя стала не самой удачной. Команда Михаила Захарова потеряла все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов,...
 
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