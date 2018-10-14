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"Не потерять очки". Тренер сборной Беларуси рассказал о готовности к ближайшему матчу в Лиге наций

14.10.2018 22:14 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко и полузащитник Никита Корзун рассказали о готовности к домашнему поединку Лиги наций УЕФА против команды Молдовы, который пройдет 15 октября на минском стадионе «Динамо» и начнется в 21.45, сообщает пресс-служба АБФФ.


Никита Корзун и Игорь Криушенко. Фото: abff.by

— Какие у вас ожидания от матча? Есть ли травмированные, все ли в обойме к матчу с Молдовой?

— Я уже говорил, что две домашние игры — нужно брать очки по максимуму. Люксембург прошли, сейчас Молдова. Задача та же — не потерять очки. Мне главное, чтобы народ восстановился. Особых проблем по здоровью нет. Пропускает игру Максим Володько — две желтые карточки.

— Сложно ли вам мотивировать команду, когда такой этап, что каждый матч нужно выигрывать?

— Ребята все грамотные, сами понимают и видят расклад. Где-то, наоборот, нужно снимать момент напряжения, чтобы его не было, спокойно целенаправленно готовиться к игре.

— [вопрос Никите Корзуну] Никита, как охарактеризуешь сборную Молдовы? На что сделаете упор перед завтрашним матчем?

— [отвечает Никита Корзун] По первому матчу — хорошая, крепкая команда. Нужно отталкиваться от себя: как мы сыграем, как мы будем действовать на футбольном поле — так и заставим соперника играть. Все будет зависеть от нас. Нам эта команда по зубам.

— Андрей Горбунов говорил после матча, что Беларуси благоволит календарь — две домашние игры. Согласитесь, что календарь составлен для сборной хорошо?

— Я считаю, у каждой команды есть свои плюсы, есть минусы. Этот спаренный тур мы играем с сильными соперниками. С другой стороны, Молдова сыграла с Сан-Марино, потом с нами, Люксембург сыграл с нами — потом Сан-Марино. Свои плюсы и минусы есть у календаря для каждой команды. Это жребий — как он сложился, так сложился. От нас ничего не зависело. А мы будем готовиться исходя из календаря.

— Вы наверняка смотрели матч Молдовы против Сан-Марино. Изменился ли рисунок игры сборной Молдовы?

— Обойма осталась та же, немножко изменилась расстановка — 3−4−3 играл соперник. Посмотрим, будет ли так играть с нами, либо останется схема того матча в Кишиневе. Здесь прерогатива тренера, и что-то предугадать достаточно тяжело. Правильно сказал Никита: будем играть в первую очередь от себя.

— Цель сборной Молдовы — первое место в группе. Какая цель у вашей команды?

— На данном этапе та же. На данный момент — обыграть Молдову. Более глобально — занять первое место в группе. А там дальше будем шаг за шагом. Не люблю долгосрочные планы. Сначала нужно выполнить конкретно поставленную цель, затем переходить ко второй. Вот и все.

— Какие выводы сделали после матча в Кишиневе? Будет ваша сборная завтра играть агрессивнее?

— Естественно. Мы играем дома, при своих зрителях. Нам нужна победа. Это диктует и поведение команды на футбольном поле.

— Будет ли трагедия, если ваша сборная завтра не выиграет?

— [отвечает Никита Корзун] Да, конечно. Мы играем дома, у нас свои цели. Мы хотим только побеждать.

— [отвечает Игорь Криушенко] Нельзя думать и говорить о плохом. Мы думаем только о хорошем. Думаем, что завтра все сложится для нас удачно.

— Планируется ли ротация завтра на позициях, где играли Драгун и Путило?

— На сегодня восстановление идет достаточно неплохо, получу медицинские данные на завтрашний день, и от этого буду исходить.

Положение команд во 2-й группе лиги «D»:

1. Беларусь — 7 очков (3 матча; разница мячей 6−0)

2. Люксембург — 6 (3; 7−1)

3. Молдова — 4 (3; 2−4)

4. Сан-Марино — 0 (3; 0−10).

15 октября Беларусь на минском стадионе «Динамо» примет сборную Молдовы, а Люксембург дома сыграет с Сан-Марино.

15 ноября пройдут поединки Люксембург — Беларусь, Сан-Марино — Молдова, 18 ноября групповой этап завершится матчами Сан-Марино — Беларусь и Молдова — Люксембург.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко и полузащитник Никита Корзун рассказали о готовности к домашнему поединку Лиги наций УЕФА против команды Молдовы,...
 
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