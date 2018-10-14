Бывший глава службы протокола президента рассказал о водке на приемах

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рассказал

поинтересовался ведущий.По словам, как правило, в рамках приема водка была настоящая.Замена алкогольного напитка на воду на официальном мероприятии с участием президента была возможна только в случае плохого самочувствия государственного лидера, сказал он.— отметил Шевченко.рассказал бывший госслужащий.