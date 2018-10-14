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Бывший глава службы протокола президента рассказал о водке на приемах

14.10.2018 23:09 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев
Бывший советник президента России Владимир Шевченко, в 1990-е годы возглавлявший службы протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, рассказал о случаях, когда лидеру государства на приеме наливали воду вместо водки. Интервью с ним в рамках программы "Новые русские сенсации" опубликовано на сайте канала НТВ.

"А вот интересно, во время приемов водка настоящая или нет? Или водой заменяют?" — поинтересовался ведущий.

По словам Владимир Шевченко, как правило, в рамках приема водка была настоящая.

Замена алкогольного напитка на воду на официальном мероприятии с участием президента была возможна только в случае плохого самочувствия государственного лидера, сказал он.

"Когда состояние было плохо, то официант мог налить воду вместо водки. Это допустимо по состоянию здоровья", — отметил Шевченко.

"Если здоровье позволяет, ни одному из руководителей водка не наливалась из бутылки с водой. Я не помню такого, что воду наливали Михаилу Сергеевичу. Есть рюмка — поднял, пригубил, поставил. Это твой вопрос. Есть здоровье — опрокинул, как говорится, полную", — рассказал бывший госслужащий.

 
 
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Как правило, в рамках приема водка была настоящая.
 
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