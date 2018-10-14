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Смертельная авария произошла 14 октября, около 19.35, на улице Космонавтов. По предварительной информации, неустановленный автомобиль ехал со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Есенина и совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель с места аварии скрылся.В Минске введен план «Перехват». Приметы разыскиваемого транспортного средства: легковой автомобиль, предположительно серебристого цвета, с разбитой передней правой фарой.ГАИ просит тех, кто владеет информацией об авто либо виновнике ДТП, сообщить по телефону 8 017 222-17-17 либо 102.