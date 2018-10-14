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В Минске автомобиль насмерть сбил женщину и скрылся. Введен план "Перехват"

14.10.2018 23:05 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В Минске неустановленный автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Смертельная авария произошла 14 октября, около 19.35, на улице Космонавтов. По предварительной информации, неустановленный автомобиль ехал со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Есенина и совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель с места аварии скрылся.

В Минске введен план «Перехват». Приметы разыскиваемого транспортного средства: легковой автомобиль, предположительно серебристого цвета, с разбитой передней правой фарой.

ГАИ просит тех, кто владеет информацией об авто либо виновнике ДТП, сообщить по телефону 8 017 222-17-17 либо 102.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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В Минске неустановленный автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии.
 
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