Полиция задержала под Парижем более 20 чеченцев-рэкетиров

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Полиция раскрыла банду, которая требовала 200 евро с грузовых фур и автобусов, въезжавших в Париж из стран Восточной Европы. Водителей, которые отказывались платить, избивали. За месяц преступники собирали до 200 тысяч евро «налога».Подготовка к операции заняла несколько недель. Задержания проходили в момент передачи денег.Гражданство задержанных чеченцев не раскрывается. В российском посольстве агентствуотказались комментировать задержание чеченцев, заявив, что не располагают никакой информацией.19 сентября в Московской области полиция задержала 13 выходцев из Средней Азии и Северного Кавказа, которые угрожали расправой подмосковному предпринимателю. Коммерсант пожаловался, что группа мужчин угрожает ему оружием и препятствует перевозке грузов. Бандиты даже прогнали прибывший наряд полиции, пришлось вызывать подкрепление из СОБРа.