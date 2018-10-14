|
Полиция задержала под Парижем более 20 чеченцев-рэкетиров
Фото: Philippe Wojazer / REUTERS
Полиция раскрыла банду, которая требовала 200 евро с грузовых фур и автобусов, въезжавших в Париж из стран Восточной Европы. Водителей, которые отказывались платить, избивали. За месяц преступники собирали до 200 тысяч евро «налога».
Подготовка к операции заняла несколько недель. Задержания проходили в момент передачи денег.
Гражданство задержанных чеченцев не раскрывается. В российском посольстве агентству
19 сентября в Московской области полиция задержала 13 выходцев из Средней Азии и Северного Кавказа, которые угрожали расправой подмосковному предпринимателю. Коммерсант пожаловался, что группа мужчин угрожает ему оружием и препятствует перевозке грузов. Бандиты даже прогнали прибывший наряд полиции, пришлось вызывать подкрепление из СОБРа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция в ходе спецоперации под Парижем задержала 23 этнических чеченца.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)