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"Урока мне хватит": госпитализированный Стас Пьеха сделал заявление

14.10.2018 22:58 — Разное | UDF  
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Стас Пьеха. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Певец Стас Пьеха рассказал о том, что он попал в больницу. Кроме того, исполнитель сообщил о диагнозе, который довел его до больничной койки.

Певец начал с того, что успокоил своих поклонников. "Не сахарный же. Жить я буду, петь тоже", – написал Стас Пьеха в своем Instagram.

Стас отметил, что глобальных изменений в его жизни не последует. Однако теперь ему, вероятно, придется корректировать питание, режим и нагрузки.

По словам пьехи, сейчас он в полной безопасности и проходит обследования. Вокалист признался, что у него острый панкреатит.


Ранее Стас Пьеха стал гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". 38-летний артист признался, что не может назвать свою жизнь идеальной, ведь он страдал от наркозависимости.

Стас с раннего детства появлялся в светском обществе. Был знаком со многими знаменитыми людьми. Многие завидовали внуку Эдиты Пьехи, и часто представляли себя на его месте. Обыватели были убеждены, что его детство было сказочным.

Однако, как рассказал сам артист, долгие годы он не знал, что такое семья и чувствовал себя очень одиноким. Все ранние годы Пьеха провел в окружении домработниц. Бабушка и мама Илона Броневицкая постоянно находились на гастролях и не могли уделять ему необходимого внимания.

 
 
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Певец Стас Пьеха рассказал о том, что он попал в больницу.
 
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