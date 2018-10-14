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"Урока мне хватит": госпитализированный Стас Пьеха сделал заявление
Стас Пьеха. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Певец начал с того, что успокоил своих поклонников. "Не сахарный же. Жить я буду, петь тоже", – написал Стас Пьеха в своем Instagram.
Стас отметил, что глобальных изменений в его жизни не последует. Однако теперь ему, вероятно, придется корректировать питание, режим и нагрузки.
По словам пьехи, сейчас он в полной безопасности и проходит обследования. Вокалист признался, что у него острый панкреатит.
Ранее Стас Пьеха стал гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". 38-летний артист признался, что не может назвать свою жизнь идеальной, ведь он страдал от наркозависимости.
Стас с раннего детства появлялся в светском обществе. Был знаком со многими знаменитыми людьми. Многие завидовали внуку Эдиты Пьехи, и часто представляли себя на его месте. Обыватели были убеждены, что его детство было сказочным.
Однако, как рассказал сам артист, долгие годы он не знал, что такое семья и чувствовал себя очень одиноким. Все ранние годы Пьеха провел в окружении домработниц. Бабушка и мама Илона Броневицкая постоянно находились на гастролях и не могли уделять ему необходимого внимания.
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