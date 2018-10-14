Количество инвесторов, готовых вложиться в Беларусь, растет





В целом, Беларусь интересует все большее количество инвесторов, но их по-прежнему слишком мало из-за неподходящих условий, считают эксперты.

Выступая на конференции Reshape 2018, организованной «Центром новых идей», директор Инвестиционной компании Uniter Роман Осипов, говоря о приватизации госпредприятий, отметил, что здесь необходимо учитывать несколько вещей: есть ли на них покупатель? И каков план развития бизнеса, стратегия инвестора, который, к примеру, захочет приватизировать предприятие?

«Инвестор сегодня хочет вложить, к примеру 100 млн долларов, а получать10 млн прибыли в год. Если мы говорим о госпредприятии, которое не приносит прибыли, а это большинство наших белорусских предприятий, то здесь любой нормальный инвестор понимает, что для того, чтобы такое предприятие вытянуть с нуля до плюс 10 млн долларов в год, нужно сделать определенные инвестиции, причем необязательно в железо», – сказал эксперт.

Инвестиции могут быть связаны как с автоматизацией, так и с бизнес-процессами. Главное здесь – это изменение подхода к бизнесу, организации продаж, считает Роман Осипов. А это могут сделать только те инвесторы, которые понимают в этом бизнесе, а их не так много, особенно сейчас, когда в мире происходит укрупнение бизнеса, слияние производств, а самих инвесторов при этом становится меньше.

«Если посмотреть на наши крупные предприятия типа МАЗа, МТЗ, не думаю, что крупных инвесторов, готовых сейчас рассматривать покупку, так много. Если мы наберем два, три, пять таких инвесторов, это уже хорошо», – считает эксперт.

Поэтому, по мнению эксперта, провести массовую приватизацию сейчас вряд ли получится. Ведь чтобы приватизировать предприятие, уходит очень много времени.

«По нашему опыту, одна сделка может тянуться год-два-три. И поэтому нельзя так все бросить на произвол: вот давайте проводить приватизацию и будем искать инвестора, а предприятие в это время пусть загибается. Ведь чем больше оно загибается, тем меньше инвесторов оно заинтересует, – уверен Роман Осипов. – Прежде всего, надо разобраться с предприятиями, что означает, постепенно переводить их на рыночные методы работы. А для этого нужно переломить менталитет (изменить парадигму, идти за новыми веяниями) и дать необходимые знания о том, как следует работать на рынке».

Инвестор не донор, он хочет заработать

Инвестор, это в первую очередь человек, который хочет заработать, заметил эксперт.

«Это не спонсор, не донор, как его часто воспринимали раньше у нас. Это не стомиллионный кошелек, который пришел и вложил, а человек, который пришел, чтобы здесь заработать, к примеру, 200 млн за 10 лет. А сколько он здесь вложит – это уже вторичный вопрос», – сказал он.

По словам Осипова, инвестор самостоятельно, даже без всякой поддержки со стороны государства и без приватизации идет туда, где деньги лежат на поверхности, и их только надо взять.

«Иными словами, он вкладывается в доходные отрасли. Как пример – это деревообработка, – сказал он.

«В Беларуси много леса. И инвестор, сравнивая цену леса у нас и за рубежом (в Польше, Швеции, Финляндии), видит, что там она выше в почти в два раза, чем у нас, – рассказал эксперт. – Поскольку, в Беларуси введен запрет на вывоз круглого леса, инвестор понимает, лес можно распилить на доски и так продать. Так пошла тема лесопилок. Пришли сотни инвесторов, внутренних и внешних».

«Процесс пошел, цены постепенно стали подниматься. И сегодня модель «спилил, распилил, продал» уже все меньше работает. Инвесторы поняли, что надо углублять производство. И в Беларусь стали приходить компании с конечным продуктом, например, производством полов. Вот так делает бизнес инвестор», – добавил Осипов.

Что служит преградой для инвестиций?

В свою очередь, как заметил эксперт в комментарии «Ежедневнику», сегодня основное препятствие для инвестиций в Беларусь – это отсутствие экономики.

«Любой инвестор просчитывает экономику, и если у него получается 10-15% годовых на вложенный капитал, тогда это работает. Если он, изучив проект, не видит такой экономики – он не приходит. А от чего зависит эта экономика? От размера внутреннего рынка, от динамики, от политики и подходов государства и т.д.», – отметил Роман Осипов.

При этом, по его словам, число инвесторов, готовых вложить средства в белорусскую экономику, несомненно, растет.

«Это происходит потому, что денег в мире становится больше. Инвестор хочет их куда-то вложить. На Западе везде конкуренция, сложно втиснуться куда-то, а здесь к тому же и дешевле. Тем более мы на границе с ЕС, а сейчас как раз идет смещение производств из Евросоюза на восток. Поэтому мы можем здесь стать определенным плацдармом для производственных тем с Евросоюзом», – заключил он.