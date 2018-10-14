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Комитет госконтроля Гродненской области выявил нарушения в учреждениях образования региона

15.10.2018 — Разное | Полымя  
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На заседании коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области рассмотрены результаты готовности учреждений образования области к новому 2018-2019 учебному году.

Комитет госконтроля Гродненской области выявил нарушения в учреждениях образования региона

На подготовку учреждений образования области к началу учебного года, а именно, для проведения необходимых ремонтных работ и технического оснащения израсходовано около 15 млн рублей бюджетных средств.

Вместе с тем, после проведения торжественных линеек, посвященных первому сентября, в ряде учреждений образования области не завершены ремонтные работы, не оборудованы на пищеблоках рабочие зоны, не укомплектованы технологическим оборудованием, спортивным инвентарем, музыкальными инструментами и посудой, не проведен ремонт спортивного оборудования и не подготовлены спортивные стадионы.

Выявлены вопиющие факты по наличию продукции с истекшим сроком годности на пищеблоках ГУО «Дитвянская средняя школа» Лидского района, ГУО «Средняя школа №4 г. Лида», ГУО «УПК Скрибовский детский сад-средняя школа» Щучинского района, ГУО «Средняя школа №3 г. Волковыска», ГУО «Крутиловичский УПК детский сад-средняя школа» Дятловского района, в ГУО «Липнишковский детский сад-средняя школа».

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что наличие акта готовности учреждения образования в ряде случаев не гарантирует того, что учреждение действительно готово обеспечить полноценный образовательный процесс и главное, обеспечить безопасное пребывание воспитанников и учащихся в учреждении.

По материалам Комитета государственного контроля Гродненской области

 
 
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На заседании коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области рассмотрены результаты готовности учреждений образования области к новому 2018-2019...
 
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