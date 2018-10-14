С 15 октября по 2 ноября проводится республиканская акция «За безопасность вместе!»

Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа ее эффективности и оценки готовности территорий к осенне-зимнему пожароопасному периоду с 15 октября по 2 ноября 2018 года проводится республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе!».





Цель акции — снижение количества пожаров происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, повышение информированности населения о возможностях организаций по оказанию услуг по обеспечению их безопасности, укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы реализовать в нашем районе комплекс профилактических мероприятий максимально эффективно и результативно, привлечены субъекты профилактики и другие заинтересованные.

В течение акции особый акцент будет сделан на работу с населением – разъяснение гражданам последствий злоупотребления спиртными напитками и несоблюдения правил пожарной безопасности. Также пройдут проверки состояния жилых помещений семей, в которых дети признаны находящимися в социально опасном положении, семей с детьми-инвалидами. Будет дана оценка целесообразности оборудования домовладений АПИ с выводом сигнала о сработке на внешнее светозвуковое устройство, выполнения работ по оборудованию отдельно стоящих домов, семей, воспитывающих детей-инвалидов. Не останутся без внимания одинокие и одиноко проживающие пожилые граждане, инвалиды, а также те, кто проживает с лицами асоциального поведения.

Все эти меры направлены, прежде всего, на сохранение жизни и здоровья жителей нашего района в осенне-зимний период.

По материалам Кореличского РОЧС