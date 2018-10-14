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Патриарх Кирилл освятил храм-памятник в Минске

15.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске открыли храм-памятник в честь Всех Святых. Его строительство лично контролировал президент Беларуси Александр Лукашенко. Собор освятил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, передает телеканал «МИР 24».

«Дай Бог, чтобы этот храм объединял людей, в первую очередь, тех, кто потерял своих родных и близких на полях сражений. Потому что храм не должен быть мемориальным местом. Это должно быть место духовной жизни христианской общины местного прихода. Я бы хотел выразить благодарность президенту Лукашенко за его поддержку в благоукрасительстве этого святого храма. Совершенно очевидно, что без этой поддержки нельзя было воздвигнуть этот храм. И уж точно нельзя было сделать его таким прекрасным, монументальным, действительно являющим собой памятник, воздвигнутый в честь героев, боровшихся за свободу нашего отечества», – сказал патриарх.

Капсулу в фундамент собора заложили 22 года назад Александр Лукашенко и Митрополит Минский и Слуцкий Филарет. В память о пребывании в храме и совершении Божественной литургии патриарх Московский и Всея Руси Кирилл передал икону Владимирской Божией Матери. 

На понедельник запланирована встреча патриарха с президентом республики. А также заседание синода Русской православной церкви. Оно впервые пройдет не в Москве, но и не «за границей».



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Теги: Минск
 
 
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Капсулу в фундамент собора заложили 22 года назад президент Беларуси Александр Лукашенко и Митрополит Минский и Слуцкий Филарет.
 
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