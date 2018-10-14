Прогноз по валютам: есть шансы, что курс доллара снизится до 2,10

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– Завершившаяся валютная неделя сложилась положительно для белорусского рубля. Это, безусловно, было связана с турбулентностью, которая возникла на внешних финансовых рынках. Причиной высокой волатильности стал обвал, который наблюдался на американском финансовом рынке.

Что примечательно, обваливался не только валютный сегмент финансового рынка США, а все секторы: и рынок долговых обязательств, и фондовый рынок, и валютный.

Индекс доллара потерял примерно 1,2% по итогам недели. Основные фондовые индексы потеряли по 3–5%. Доходность основных американских бумаг тоже упала. Это совершенно не свойственно для таких финансовых кризисов, потому что обычно если наблюдается снижение каких-то одних сегментов – допустим, фондового рынка – деньги перетекают в какое-то другое место. Здесь произошло все целиком и полностью.

Это не очень хороший сигнал о том, что есть потенциал кризиса вообще всей финансовой системы штатов.

Как оно будет развиваться в дальнейшем – посмотрим. Есть один очень важный показатель – индекс волатильности VIX. Его среднестатистическое значение, характерное для спокойного рынка, находится на уровне 10-12 процентных пунктов.

Cправка Myfin.by

Индекс волатильности VIX – это оценка предположений инвесторов по поводу волатильности или размаха движения фондового рынка. Иными словами, значение индекса отражает уровень страха инвесторов по поводу динамики рыночных цен и помогает оценить панику либо излишний оптимизм толпы в отношении фондового рынка.

Значения свыше 15 уже считаются тревожным сигналом.

Например, в феврале этого года, когда был обвал на фондовом рынке, индекс VIX в моменте поднимался до 50 пунктов. Сегодня индекс VIX находится на уровне 22–25 пунктов. Это очень много. До тех пор, пока индекс VIX будет находиться на этих значениях, потенциал или угроза рынку будет оставаться.