Сбор урожая скидок от «FOROOM» объявляется открытым!

Вот и наступила осень. Осень щедра урожаем природных даров. Это замечательное время для вдохновения и создания кулинарных шедевров. Мы подготовили для вас отличные скидки и уникальные спецпредложения, от которых сложно отказаться!





Весь октябрь в магазинах товаров для дома «FOROOM» можно приобрести товары со скидкой 50%:



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59664.php

Читать полностью в источнике с фото:





Сковороды с антипригарным покрытием в ассортименте – от 15,45 руб.

Ковши, 1,5 л – 4,38 руб.

Чайники заварочные, 650 мл – 11,21 руб.

Наборы столовых приборов, 24 предмета – 34,90 руб.

Кружки керамические, 360 мл – 1,39 руб.

Корзины для хранения, 30х22х8 см – 1,75 руб.

Мешки для стирки, 40х50 см – 1,41 руб.

Лампы светодиодные – от 2,18 руб.

Это ещё не весь урожай октябрьских скидок! Весь месяц в наших магазинах можно купить товары по ценам, сниженным на 13% - 27%.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59664.php

Читать полностью в источнике с фото:





В списке акционных предложений можно найти:

посуду для сервировки - бокалы, чайные пары, стаканы и кувшины, блюда и тарелки;

посуду для приготовления - кастрюли и чайники;

предметы интерьера - вазы, декоративные кашпо и горшки для цветов, сувениры, фоторамки;

хозтовары - ящики для хранения с крышкой в ассортименте (Италия), товары для уборки.

Не можете определиться с подарком? Тогда подарочные сертификаты станут отличным решением! Три вида номиналов – 15 рублей, 25 рублей и 50 рублей позволят вашим близким самим выбрать подходящий подарок.

Ознакомиться с полным акционным ассортиментом можно на нашем сайте http://www.foroom.by/aktsii-v-roznitse/ . Следите за новостями сети магазинов товаров для дома «FOROOM» и покупайте выгодно!

Ждём покупателей по адресам:

г. Брест, ул. Московская, 273 В, ТЦ "INTERSPAR", 2-й этаж



Время работы: пн-вс 10.00-21.00

Тел.: (0162) 28-59-85

г. Брест, ул. Махновича, 6, ТЦ "Варшавский", 2-й этаж

Время работы: пн-вс 10.00-21.00

Тел.: (0162) 25-82-57

г. Брест, ул. Советская, 16, ТЦ "Детский мир", 2-й этаж

Время работы: пн-вс 10.00-20.00

Тел.: (0162) 20-95-36