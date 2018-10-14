Сбор урожая скидок от «FOROOM» объявляется открытым!

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Время работы: пн-вс 10.00-21.00
Тел.: (0162) 28-59-85
г. Брест, ул. Махновича, 6, ТЦ "Варшавский", 2-й этаж
Время работы: пн-вс 10.00-21.00
Тел.: (0162) 25-82-57
г. Брест, ул. Советская, 16, ТЦ "Детский мир", 2-й этаж
Время работы: пн-вс 10.00-20.00
Тел.: (0162) 20-95-36
Теги: Новости, Брест
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Вот и наступила осень. Осень щедра урожаем природных даров. Это замечательное время для вдохновения и создания кулинарных шедевров. Мы подготовили для вас...
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