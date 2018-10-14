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"Я надену всё лучшее сразу". Как вернулась мода 1990-х
По мнению экспертов, модные тренды 1990-х годов останутся в центре внимания дизайнеров, как минимум, ближайшие несколько лет. Русская служба Би-би-си разбиралась, что из гардероба 90-х стало вновь актуальным и можно ли говорить о возвращении моды целого десятилетия.
Пока россияне, а вместе с ними и
«Мы видим страсть и ностальгию по отношению к 90-м и началу двухтысячных. И непохоже, чтобы они шли на спад. Сейчас все хотят одеваться именно так», — заявила стилист Эмили Гордон-Смит
«Папины кроссовки»
Самый обсуждаемый сегодня тренд 90-х — это «папины кроссовки» или, как их называют в сети, «уродливые кроссовки».
Массивная спортивная обувь в 90-е пользовалась спросом в основном у отцов семейств, откуда и произошло ее название.
Бренд Balenciaga выпустил на подиум моделей в «папиных кроссовках» еще в начале 2017 года. Но они не были популярны до тех пор, пока звезды не стали активно рекламировать их в социальных сетях.
Теперь за Balenciaga последовали и другие бренды. Потребители активно обсуждают не только внешний вид этой обуви, но и её стоимость. Так, «папины кроссовки» от Louis Vuitton можно приобрести за тысячу долларов.
Велосипедные шорты
Вместе с кроссовками на подиуме появились и другие элементы спортивной одежды, популярные в 90-х. Например, обтягивающие шорты для велоспорта как элемент повседневной одежды.
Когда Burberry начал продажи велосипедных шорт за 300 долларов, их раскупили в течение нескольких дней. Остальным покупателям пришлось либо ждать, либо купить такие же, но в обычном спортивном магазине за 10 долларов.
Спортивные костюмы
Спортивные бренды не остались в стороне от тренда 90-х. Nike совместно со скейтерским брендом Supreme выпустил сразу несколько линеек курток и спортивных костюмов под названием «Вдохновленные 90-ми».
Большие толстовки и рваные джинсы
Рваные джинсы, большие толстовки и клетчатые рубашки, которые ассоциируются с лидером группы Nirvana Куртом Кобейном, этой осенью вновь появились в коллекциях дизайнеров.
«Гранж не отрицает моду, он игнорирует её», — говорили про один из главных музыкальных стилей 90-х. Однако уже вскоре после своего появления гранж создал свою моду, которую сначала не хотели принимать.
В 1992 году Марк Джейкобс выпустил первую коллекцию в стиле гранж для бренда Perry Ellis. Тогда дизайнера не поддержали ни пресса, ни руководство Perry Ellis — Джейкобса вскоре уволили.
Но спустя несколько лет после этого инцидента модные критики все же начали воспринимать гранж серьезнее.
Клетка
В моду вернулись не только клетчатые рубашки, но и юбки в клетку, напоминающие школьную форму. Они появились на подиуме на показе Versace и были замечены в осенних коллекциях многих экономичных марок.
В 1995 году на экраны вышел фильм «Бестолковые». Кино про жизнь американских тинейджеров из Беверли-Хиллз стало одним из самых стильных в истории. Клетчатые юбки из шотландки главных героинь, придуманные художником по костюмам Моной Мэй, стали визитной карточкой того времени.
Прическа как у Рэйчел
Вместе с одеждой девяностых в моду вернулись прически и аксессуары того времени. Речь идет скорее о второй половине десятилетия. С одной стороны, это яркие «крабы» и заколки со стразами. С другой — классическая прическа героини сериала «Друзья» Рэйчел, так называемая стрижка «лесенка» — выпрямленные волосы с прядями разной длины у лица.
Британский Vogue заметил, что Меган Маркл, которая вряд ли может позволить себе прямо цитировать стиль 90-х, для одного из своих последних публичных появлений скопировала прическу Рэйчел из «Друзей».
Именные украшения
В моду вернулись именные украшения. Цепочки с именами были замечены в феврале на показе Dior. Летом и в начале осени в них стали появляться знаменитости, в том числе модель Бэлла Хадид, певицы Дженнифер Лопес и Бейонсе.
Именные украшения, конечно, носили и до 90-х. В 70-е и 80-е годы в США они были распространены преимущественно среди афроамериканцев и эмигрантов. Это украшение несло за собой четкий посыл — «я часть этого общества, и я хочу, чтобы вы знали мое имя». Моду на именные украшения задавали впоследствии и рэперы. Однако широкую популярность именные цепочки получили благодаря героине сериала «Секс в большом городе», который вышел в 1998 году.
«Модно абсолютно все»
Почему мода 90-х так широко представлена в коллекциях дизайнеров? Эксперты по-разному отвечают этот вопрос.
По мнению Эмили Гордон-Смит, возвращение, в частности, к спортивной одежде — это в первую очередь запрос потребителей на комфорт и свободу.
Некоторые считают, что хронологически пришло время вернуться к моде того времени.
«Вы наверняка слышали выражение „Мода возвращается раз в 25 лет“. И вправду, мода развивается по спирали и раз в 25 лет делает очередной виток. Это во многом связано и с тем, что сейчас основные художественные решения в мире принимают дизайнеры, которым 40−50 лет, а 1990-е — это лучшая пора их юности. Ничего удивительного в том, что они вдохновляются собственными школьными и университетскими фотографиями, фильмами, сериалами, музыкальными клипами, которые они смотрели в то время», — считает эксперт моды Эвелина Хромченко.
90-е сегодня привлекают, в первую очередь, своим многообразием, уверена бывший главный редактор журналов Vogue Россия и Interview Алена Долецкая. При этом она подчеркивает, что мода 90-х на Западе отличается от моды 90-х в России.
«90-е в фэшн-разрезе — разнообразная и противоречивая декада. 90-е в Америке и Европе — это минимализм, уход от бравады и показухи 80-х к избавлению, гранжу и фактически — к определенной стерильной освобожденности».
«В России же люди, исторически не успев насытиться понятием „нарядности“, пошли, наоборот, на повышение градуса. Отсюда такой рваный край у той тенденции, что называют „модой 90-х“. И именно поэтому она в своем многообразии так популярна сегодня, когда модно абсолютно все», — говорит Долецкая.
«Почему он называет себя бедным, если у него есть джинсы?»
Эксперты подчеркивают: то, что было модно в России 90-х, на Западе во многом было трендом 80-х, в том числе знаменитые лосины и люрекc.
Более того, в России 90-х мода была неразрывно связана с политическими и экономическими событиями в стране. «Надену все лучшее сразу» — это не просто мода, это такой способ сказать, что у меня все в порядке", — говорит исследователь моды, преподаватель Высшей школы экономики Линор Горалик.
В 2006 году Горалик проводила
«Некоторые женщины отчаянно посещали курсы макраме, фриволите и шитья с вязанием».
«Стрелки на глазах рисовала акварельным черным карандашом из роскошного немецкого набора для рисования».
«Из лично моих приемов — покраска устаревшей одежды в черный цвет. Футболки и старые джемпера красила в черный и кляксами».
«Мы смотрели какой-то сериал про бедных фермеров вроде рабыни Изауры. И я спросила — мамочка, почему он называет себя бедным, если у него есть джинсы и джинсовая куртка?»
«Ужасные времена. Не хотела бы сейчас одеваться так, как одевалась тогда».
«Эта футболка из 90-х ничем не изменилась, она по-прежнему просто футболка. Но на нее намотано столько разного тяжелого и плохого, что я не могу больше в нее влезть».
«Носить было нечего, но носить можно было что угодно».
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По мнению экспертов, модные тренды 1990-х годов останутся в центре внимания дизайнеров, как минимум, ближайшие несколько лет
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