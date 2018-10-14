"Я надену всё лучшее сразу". Как вернулась мода 1990-х

По мнению экспертов, модные тренды 1990-х годов останутся в центре внимания дизайнеров, как минимум, ближайшие несколько лет. Русская служба Би-би-си разбиралась, что из гардероба 90-х стало вновь актуальным и можно ли говорить о возвращении моды целого десятилетия.



Фото: INDEPENDENT PICTURE SERVICE

Пока россияне, а вместе с ними и Ким Кардашьян , делились своими воспоминаниями о 90-х в социальных сетях, одежду, прически и украшения того времени стали активно цитировать как дорогие бренды, так и демократичные марки.

«Мы видим страсть и ностальгию по отношению к 90-м и началу двухтысячных. И непохоже, чтобы они шли на спад. Сейчас все хотят одеваться именно так», — заявила стилист Эмили Гордон-Смит в интервью Би-би-си.

«Папины кроссовки»

Самый обсуждаемый сегодня тренд 90-х — это «папины кроссовки» или, как их называют в сети, «уродливые кроссовки».

Массивная спортивная обувь в 90-е пользовалась спросом в основном у отцов семейств, откуда и произошло ее название.

Бренд Balenciaga выпустил на подиум моделей в «папиных кроссовках» еще в начале 2017 года. Но они не были популярны до тех пор, пока звезды не стали активно рекламировать их в социальных сетях.

Теперь за Balenciaga последовали и другие бренды. Потребители активно обсуждают не только внешний вид этой обуви, но и её стоимость. Так, «папины кроссовки» от Louis Vuitton можно приобрести за тысячу долларов.

Велосипедные шорты



Фото: BURBERRY

Вместе с кроссовками на подиуме появились и другие элементы спортивной одежды, популярные в 90-х. Например, обтягивающие шорты для велоспорта как элемент повседневной одежды.

Когда Burberry начал продажи велосипедных шорт за 300 долларов, их раскупили в течение нескольких дней. Остальным покупателям пришлось либо ждать, либо купить такие же, но в обычном спортивном магазине за 10 долларов.

Спортивные костюмы



Фото: NIKE

Спортивные бренды не остались в стороне от тренда 90-х. Nike совместно со скейтерским брендом Supreme выпустил сразу несколько линеек курток и спортивных костюмов под названием «Вдохновленные 90-ми».

Большие толстовки и рваные джинсы

Рваные джинсы, большие толстовки и клетчатые рубашки, которые ассоциируются с лидером группы Nirvana Куртом Кобейном, этой осенью вновь появились в коллекциях дизайнеров.

«Гранж не отрицает моду, он игнорирует её», — говорили про один из главных музыкальных стилей 90-х. Однако уже вскоре после своего появления гранж создал свою моду, которую сначала не хотели принимать.

В 1992 году Марк Джейкобс выпустил первую коллекцию в стиле гранж для бренда Perry Ellis. Тогда дизайнера не поддержали ни пресса, ни руководство Perry Ellis — Джейкобса вскоре уволили.

Но спустя несколько лет после этого инцидента модные критики все же начали воспринимать гранж серьезнее.

Клетка

В моду вернулись не только клетчатые рубашки, но и юбки в клетку, напоминающие школьную форму. Они появились на подиуме на показе Versace и были замечены в осенних коллекциях многих экономичных марок.

В 1995 году на экраны вышел фильм «Бестолковые». Кино про жизнь американских тинейджеров из Беверли-Хиллз стало одним из самых стильных в истории. Клетчатые юбки из шотландки главных героинь, придуманные художником по костюмам Моной Мэй, стали визитной карточкой того времени.

Прическа как у Рэйчел

Вместе с одеждой девяностых в моду вернулись прически и аксессуары того времени. Речь идет скорее о второй половине десятилетия. С одной стороны, это яркие «крабы» и заколки со стразами. С другой — классическая прическа героини сериала «Друзья» Рэйчел, так называемая стрижка «лесенка» — выпрямленные волосы с прядями разной длины у лица.

Британский Vogue заметил, что Меган Маркл, которая вряд ли может позволить себе прямо цитировать стиль 90-х, для одного из своих последних публичных появлений скопировала прическу Рэйчел из «Друзей».

Именные украшения



Слева кадр из фильм "Секс в большом городе". Справа - фото из Инстаграма певицы Бейонсе

В моду вернулись именные украшения. Цепочки с именами были замечены в феврале на показе Dior. Летом и в начале осени в них стали появляться знаменитости, в том числе модель Бэлла Хадид, певицы Дженнифер Лопес и Бейонсе.

Именные украшения, конечно, носили и до 90-х. В 70-е и 80-е годы в США они были распространены преимущественно среди афроамериканцев и эмигрантов. Это украшение несло за собой четкий посыл — «я часть этого общества, и я хочу, чтобы вы знали мое имя». Моду на именные украшения задавали впоследствии и рэперы. Однако широкую популярность именные цепочки получили благодаря героине сериала «Секс в большом городе», который вышел в 1998 году.

«Модно абсолютно все»

Почему мода 90-х так широко представлена в коллекциях дизайнеров? Эксперты по-разному отвечают этот вопрос.

По мнению Эмили Гордон-Смит, возвращение, в частности, к спортивной одежде — это в первую очередь запрос потребителей на комфорт и свободу.

Некоторые считают, что хронологически пришло время вернуться к моде того времени.

«Вы наверняка слышали выражение „Мода возвращается раз в 25 лет“. И вправду, мода развивается по спирали и раз в 25 лет делает очередной виток. Это во многом связано и с тем, что сейчас основные художественные решения в мире принимают дизайнеры, которым 40−50 лет, а 1990-е — это лучшая пора их юности. Ничего удивительного в том, что они вдохновляются собственными школьными и университетскими фотографиями, фильмами, сериалами, музыкальными клипами, которые они смотрели в то время», — считает эксперт моды Эвелина Хромченко.



Телеведущий Си-эн-эн Ларри Кинг в спортивном костюме. 1990 год

90-е сегодня привлекают, в первую очередь, своим многообразием, уверена бывший главный редактор журналов Vogue Россия и Interview Алена Долецкая. При этом она подчеркивает, что мода 90-х на Западе отличается от моды 90-х в России.

«90-е в фэшн-разрезе — разнообразная и противоречивая декада. 90-е в Америке и Европе — это минимализм, уход от бравады и показухи 80-х к избавлению, гранжу и фактически — к определенной стерильной освобожденности».

«В России же люди, исторически не успев насытиться понятием „нарядности“, пошли, наоборот, на повышение градуса. Отсюда такой рваный край у той тенденции, что называют „модой 90-х“. И именно поэтому она в своем многообразии так популярна сегодня, когда модно абсолютно все», — говорит Долецкая.

«Почему он называет себя бедным, если у него есть джинсы?»

Эксперты подчеркивают: то, что было модно в России 90-х, на Западе во многом было трендом 80-х, в том числе знаменитые лосины и люрекc.

Более того, в России 90-х мода была неразрывно связана с политическими и экономическими событиями в стране. «Надену все лучшее сразу» — это не просто мода, это такой способ сказать, что у меня все в порядке", — говорит исследователь моды, преподаватель Высшей школы экономики Линор Горалик.



Москва. 1996 год / Фото: HECTOR MATA

В 2006 году Горалик проводила исследование о том, как в России помнят моду этого периода. Она опрашивала людей из разных регионов, которым в 90-е было от 10 до 30 лет. Ответы были очень разными:

«Некоторые женщины отчаянно посещали курсы макраме, фриволите и шитья с вязанием».

«Стрелки на глазах рисовала акварельным черным карандашом из роскошного немецкого набора для рисования».

«Из лично моих приемов — покраска устаревшей одежды в черный цвет. Футболки и старые джемпера красила в черный и кляксами».

«Мы смотрели какой-то сериал про бедных фермеров вроде рабыни Изауры. И я спросила — мамочка, почему он называет себя бедным, если у него есть джинсы и джинсовая куртка?»

«Ужасные времена. Не хотела бы сейчас одеваться так, как одевалась тогда».

«Эта футболка из 90-х ничем не изменилась, она по-прежнему просто футболка. Но на нее намотано столько разного тяжелого и плохого, что я не могу больше в нее влезть».

«Носить было нечего, но носить можно было что угодно».