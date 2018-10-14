В Заболоти прошел праздник «Стряпуха» (Фото)





Не по-октябрьски выдалось теплым и солнечным воскресение. Не удивительно, что на праздник собралось много заболотчан. Дети с удовольствием осваивали батуты, лакомились сладостями, «атаковали» приезжих ремесленников и продавцов. А у взрослых было раздолье для веселья. Представители пограничной заставы «Заболоть» почивали всех солдатской кашей, у работников КСУП «Гирки» удались шашлыка, уха, беляши с мясом. А гостеприимная усадьба «Ё-моё» была открыта для всех желающих. Татьяна Морозова и Анна Куклис с улыбкой встречали всех гостей. Были они рады и давним друзьям из германского Мюнхена. Валентина и Сергей Палан специально приехали на «Стряпуху». По словам Валентины, она вместе с заболотчанами праздновала Купалье. Понравились ей открытые местные жители и в этот раз решила приехать сюда с мужем, который, кстати, долгое время жил в Лиде.















Тем временем за дело взялись настоящие кулинарные мастерицы: Оксана Козар из Дотишек, Валентина Янкович из Гирок, Людмила Лебедевич с помощницей Данутой Крень, Анна Неделько из Больтишек и Надежда Жегздрин из Радуни. Каждая из них стремилась завоевать сердца зрителей и удивить жюри. В конкурсе «Визитка» Оксана и Надежда показали себя как гостеприимные хозяйки – всех приглашали в свои открытые рестораны «Огонек» и «Чарка-шкварка». Анна и Валентина оказались творческими и увлекающимися людьми. Всех повеселил от души начский дуэт. На отлично все стряпухи приготовили осенние салаты. Любо-дорого было посмотреть и на их композиции. Можно было поучиться, как украсить стол на Пасху, Рождество, день рождения. Жюри оценило старания всех хозяек. Номинация «Праздничный костюм» уехала в Гирки, «Креативное украшение стола» — в Больтишки, «За электронный адрес» — в Радунь, «Музыкальная презентация» — в Дотишки. А бесспорным победителем стала Людмила из Начи. Кроме того, призы получили и местные хозяюшки, что испекли вкусные и красивые пироги, – из «Ё-моё», социальной службы, АВОП и школы. Вскоре все зрители угостились огромной пиццей, что с любовью для них приготовили землячки-повара.















Хорошее настроение присутствующим дарила музыка. Пели и танцевали для зрителей артисты Вороновщины, соседи из Ивья. Замечательным подарком от КСУП «Гирки» для сельчан стало выступление экс-солиста «Песняров» Дениса Демидова.

Очень долго звучала в Заболоти музыка – земляки не спешили расходиться и делились друг с другом положительными эмоциями.





















































































































