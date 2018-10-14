ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вау-эффект. Парикмахер рассказывает и показывает, как превратить тусклые волосы в роскошную шевелюру

15.10.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Наш проект «Парикмахерская-онлайн» вернулся из отпуска и снова готов спасать волосы читательниц. Вы можете написать о своей проблеме на lina@tutby.com, приложить фото — и наш парикмахер-стилист Елена Зуенок придет к вам на помощь.

— Моя цель в этом проекте — показать нашим женщинам простые правила и подсказать небольшие секреты ухода за своей прической.

Как я буду это делать? Задам много вопросов! Уверена: сама женщина всегда интуитивно знает и чувствует, каких изменений она хочет. Я лишь помогаю ей «достать» все это наружу и, конечно же, «выразить» с помощью своих профессиональных знаний и инструментов. Иногда требуется немало времени, чтобы решиться на перемены, но я хочу показать девушкам, что можно всегда оставаться собой, не бояться отличаться от других и транслировать свою индивидуальность, в том числе — и с помощью прически!

Татьяна давно хотела поучаствовать в нашем проекте — и ей выпала эта возможность. У Татьяны всегда были длинные неокрашенные волосы, и к парикмахеру она обращалась редко. Но в последнее время очень захотелось перемен, появилось желание довериться профессионалам и увидеть себя в новом образе.


Такое фото Татьяна прислала нам в редакцию

Что же ей предложит Елена Зуенок?

— Для Татьяны я сделала сложное окрашивание в теплых тонах, — комментирует свою работу мастер. — Эти оттенки более всего гармонируют с оттенком кожи и цветом глаз нашей героини, придают еще большую свежесть и яркость образу. Татьяна часто собирала волосы в хвост или пучок, потому что они ей мешали. Мне захотелось подобрать для нее самую комфортную длину и форму стрижки, чтобы она могла с удовольствием носить свои роскошные волосы распущенными.





Для нашей героини и читательниц я хочу дать несколько советов по уходу за волосами в холодный период года.

Наши волосы могут довольно ощутимо ответить на смену температуры. Это проявится в излишней сухости, ломкости, тусклости волос, в отдельных случаях возможно интенсивное выпадение. Это может происходить из-за сопутствующих факторов: изменения гормонального фона, нехватки витаминов, ослабленного иммунитета, а также тесных головных уборов.

Чтобы смягчить и минимизировать воздействие сезонных изменений, нашим читательницам я рекомендую:

1. Подстричь секущиеся концы

Волосы выглядят красиво и ухоженно, когда они в опрятном состоянии — концы волос не расщеплены, и волос здоров по всей длине.

2. Ешьте здоровую пищу и пейте витамины

Старайтесь, чтобы в вашем рационе присутствовало больше продуктов с содержанием витаминов А, С, группы В, Е и D. Если понимаете, что недополучаете их с пищей, купите в аптеке специальный витаминный комплекс.

3. Увлажняйте и питайте ваши волосы

В холодный сезон наши волосы как никогда нуждаются в бережном обращении и правильном домашнем уходе. На постоянной основе делайте маски для волос и кожи головы, постоянно наносите на длину и концы волос питательные и увлажняющие средства.

4. Минимизируйте использование стайлеров в этом сезоне

Если же вдруг это необходимо, обязательно используйте термозащиту для волос.

5. Балуйте себя массажем головы

Это очень полезная процедура в период холодов. Тесные головные уборы, низкие температуры затрудняют кровоснабжение в коже головы, и это приводит к недостаточному питаю корней волос. А массаж поможет активизировать кровообращение — и результат вы скоро увидите в зеркале.


Над выпуском работали:

 
 
Ссылка на источник 119
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы можете написать о своей проблеме на lina@tutby.com, приложить фото - и наш парикмахер-стилист Елена Зуенок придет к вам на помощь. А пока повезло Татьяне!
 
Новости дня
Новости разные
 
Во время марша УПА в Киеве установлен национальный рекорд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика