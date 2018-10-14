Вау-эффект. Парикмахер рассказывает и показывает, как превратить тусклые волосы в роскошную шевелюру

Наш проект «Парикмахерская-онлайн» вернулся из отпуска и снова готов спасать волосы читательниц. Вы можете написать о своей проблеме на lina@tutby.com, приложить фото — и наш парикмахер-стилист Елена Зуенок придет к вам на помощь.

— Моя цель в этом проекте — показать нашим женщинам простые правила и подсказать небольшие секреты ухода за своей прической. Как я буду это делать? Задам много вопросов! Уверена: сама женщина всегда интуитивно знает и чувствует, каких изменений она хочет. Я лишь помогаю ей «достать» все это наружу и, конечно же, «выразить» с помощью своих профессиональных знаний и инструментов. Иногда требуется немало времени, чтобы решиться на перемены, но я хочу показать девушкам, что можно всегда оставаться собой, не бояться отличаться от других и транслировать свою индивидуальность, в том числе — и с помощью прически!

Татьяна давно хотела поучаствовать в нашем проекте — и ей выпала эта возможность. У Татьяны всегда были длинные неокрашенные волосы, и к парикмахеру она обращалась редко. Но в последнее время очень захотелось перемен, появилось желание довериться профессионалам и увидеть себя в новом образе.



Такое фото Татьяна прислала нам в редакцию

Что же ей предложит Елена Зуенок?

— Для Татьяны я сделала сложное окрашивание в теплых тонах, — комментирует свою работу мастер. — Эти оттенки более всего гармонируют с оттенком кожи и цветом глаз нашей героини, придают еще большую свежесть и яркость образу. Татьяна часто собирала волосы в хвост или пучок, потому что они ей мешали. Мне захотелось подобрать для нее самую комфортную длину и форму стрижки, чтобы она могла с удовольствием носить свои роскошные волосы распущенными.

















Для нашей героини и читательниц я хочу дать несколько советов по уходу за волосами в холодный период года.

Наши волосы могут довольно ощутимо ответить на смену температуры. Это проявится в излишней сухости, ломкости, тусклости волос, в отдельных случаях возможно интенсивное выпадение. Это может происходить из-за сопутствующих факторов: изменения гормонального фона, нехватки витаминов, ослабленного иммунитета, а также тесных головных уборов.

Чтобы смягчить и минимизировать воздействие сезонных изменений, нашим читательницам я рекомендую:

1. Подстричь секущиеся концы

Волосы выглядят красиво и ухоженно, когда они в опрятном состоянии — концы волос не расщеплены, и волос здоров по всей длине.

2. Ешьте здоровую пищу и пейте витамины

Старайтесь, чтобы в вашем рационе присутствовало больше продуктов с содержанием витаминов А, С, группы В, Е и D. Если понимаете, что недополучаете их с пищей, купите в аптеке специальный витаминный комплекс.

3. Увлажняйте и питайте ваши волосы

В холодный сезон наши волосы как никогда нуждаются в бережном обращении и правильном домашнем уходе. На постоянной основе делайте маски для волос и кожи головы, постоянно наносите на длину и концы волос питательные и увлажняющие средства.

4. Минимизируйте использование стайлеров в этом сезоне

Если же вдруг это необходимо, обязательно используйте термозащиту для волос.

5. Балуйте себя массажем головы

Это очень полезная процедура в период холодов. Тесные головные уборы, низкие температуры затрудняют кровоснабжение в коже головы, и это приводит к недостаточному питаю корней волос. А массаж поможет активизировать кровообращение — и результат вы скоро увидите в зеркале.



