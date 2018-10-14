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Вау-эффект. Парикмахер рассказывает и показывает, как превратить тусклые волосы в роскошную шевелюру
Наш
Татьяна давно хотела поучаствовать в нашем проекте — и ей выпала эта возможность. У Татьяны всегда были длинные неокрашенные волосы, и к парикмахеру она обращалась редко. Но в последнее время очень захотелось перемен, появилось желание довериться профессионалам и увидеть себя в новом образе.
Что же ей предложит Елена Зуенок?
— Для Татьяны я сделала сложное окрашивание в теплых тонах, — комментирует свою работу мастер. — Эти оттенки более всего гармонируют с оттенком кожи и цветом глаз нашей героини, придают еще большую свежесть и яркость образу. Татьяна часто собирала волосы в хвост или пучок, потому что они ей мешали. Мне захотелось подобрать для нее самую комфортную длину и форму стрижки, чтобы она могла с удовольствием носить свои роскошные волосы распущенными.
Для нашей героини и читательниц я хочу дать несколько советов по уходу за волосами в холодный период года.
Наши волосы могут довольно ощутимо ответить на смену температуры. Это проявится в излишней сухости, ломкости, тусклости волос, в отдельных случаях возможно интенсивное выпадение. Это может происходить из-за сопутствующих факторов: изменения гормонального фона, нехватки витаминов, ослабленного иммунитета, а также тесных головных уборов.
Чтобы смягчить и минимизировать воздействие сезонных изменений, нашим читательницам я рекомендую:
1. Подстричь секущиеся концы
Волосы выглядят красиво и ухоженно, когда они в опрятном состоянии — концы волос не расщеплены, и волос здоров по всей длине.
2. Ешьте здоровую пищу и пейте витамины
Старайтесь, чтобы в вашем рационе присутствовало больше продуктов с содержанием витаминов А, С, группы В, Е и D. Если понимаете, что недополучаете их с пищей, купите в аптеке специальный витаминный комплекс.
3. Увлажняйте и питайте ваши волосы
В холодный сезон наши волосы как никогда нуждаются в бережном обращении и правильном домашнем уходе. На постоянной основе делайте маски для волос и кожи головы, постоянно наносите на длину и концы волос питательные и увлажняющие средства.
4. Минимизируйте использование стайлеров в этом сезоне
Если же вдруг это необходимо, обязательно используйте термозащиту для волос.
5. Балуйте себя массажем головы
Это очень полезная процедура в период холодов. Тесные головные уборы, низкие температуры затрудняют кровоснабжение в коже головы, и это приводит к недостаточному питаю корней волос. А массаж поможет активизировать кровообращение — и результат вы скоро увидите в зеркале.
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Вау-эффект. Парикмахер рассказывает и показывает, как превратить тусклые волосы в роскошную шевелюру
Вы можете написать о своей проблеме на lina@tutby.com, приложить фото - и наш парикмахер-стилист Елена Зуенок придет к вам на помощь. А пока повезло Татьяне!
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