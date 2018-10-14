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Соболенко снялась с Кубка Кремля из-за болезни

15.10.2018 08:19 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 15 рейтинга WTA) не выступит на Кубке Кремля в Москве с призовым фондом 932 866 долларов. Основная сетка соревнований стартует 15 октября.


Арина Соболенко. Фото: twitter.com/WTA

— Арина Соболенко из Беларуси снялась с турнира по болезни, ее место займет «лаки лузер». Таким образом, у нас будет 5 квалификантов и один «лаки лузер», — передает пресс-служба соревнований слова супервайзера женского турнира «ВТБ Кубок Кремля"-2018 Тони Чо.

«Кубок Кремля» продлится до 21 октября. В прошлом году победительницей женского одиночного разряда стала немка Юлия Гёргес, парный мужской разряд выиграли белорус Максим Мирный и австриец Филип Освальд. Они начнут защищать титул матчем против французов Хьюго Ниса и Бенуа Пэра.

В женском одиночном разряде на «Кубке Кремля» выступит белоруска Александра Саснович (№ 31 WTA). В первом круге она сыграет с румынкой Миаэлой Бузарнэску (№ 25 WTA). Две недели назад на старте открытого чемпионата Китая Саснович победила Бузарнэску в двух сетах — 6:3, 6:1.

Арина Соболенко завершит сезон турниром Elite Trophy в Чжухае, который стартует 29 октября. В нем выступят 12 теннисисток, 11 из которых расположились в рейтинге вслед за участницами итогового чемпионата WTA, а еще 1 представительница получит wild card от организаторов. Участницы будут разделены на 4 группы (A, B C, D) по три теннисистки в каждой. В группах встречи пройдут по круговой системе. Победители групп сойдутся в полуфиналах (A — C, B — D). Победители полуфиналов разыгрывают трофей, за который в рейтинговую копилку полагается 700 очков.

 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 15 рейтинга WTA) не выступит на Кубке Кремля в Москве с призовым фондом 932 866 долларов. Основная сетка соревнований стартует...
 
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