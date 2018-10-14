|
В Минске водитель сбил насмерть женщину и скрылся: введен план «Перехват»
15.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Неизвестный водитель сбил насмерть женщину в Минске, объявлен план «Перехват», сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло сегодня, 14 октября, около 19:35 напротив дома №23 по улице Космонавтов. Неустановленный водитель, двигаясь со стороны проспекта Дзержинского в сторону улицы Есенина, сбил женщину 1951 года рождения, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате она погибла на месте.
Водитель с места происшествия скрылся, в связи с чем ГАИ ввела план «Перехват». Предполагается, что наезд на женщину совершил авто серебристого цвета, у машины разбита передняя права фара.
Если вы стали свидетелем ДТП или располагаете какой-либо информацией о машине или ее водителе, обращайтесь по телефонам: 8017-222-17-17 или 102.
Источник:
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестный водитель сбил насмерть женщину в Минске, объявлен план «Перехват», сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома. ДТП произошло сегодня, 14 октября,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)