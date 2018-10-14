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В Минске водитель сбил насмерть женщину и скрылся: введен план «Перехват»

15.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Минске водитель сбил насмерть женщину и скрылся: введен план «Перехват»

Неизвестный водитель сбил насмерть женщину в Минске, объявлен план «Перехват», сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло сегодня, 14 октября, около 19:35 напротив дома №23 по улице Космонавтов. Неустановленный водитель, двигаясь со стороны проспекта Дзержинского в сторону улицы Есенина, сбил женщину 1951 года рождения, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате она погибла на месте.

Водитель с места происшествия скрылся, в связи с чем ГАИ ввела план «Перехват». Предполагается, что наезд на женщину совершил авто серебристого цвета, у машины разбита передняя права фара.

Если вы стали свидетелем ДТП или располагаете какой-либо информацией о машине или ее водителе, обращайтесь по телефонам: 8017-222-17-17 или 102.

Источник: sb.by

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Теги: Минск
 
 
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Неизвестный водитель сбил насмерть женщину в Минске, объявлен план «Перехват», сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома. ДТП произошло сегодня, 14 октября,...
 
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