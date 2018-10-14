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Ученые объяснили, почему трудно вставать по утрам

15.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Ученые объяснили, почему трудно вставать по утрам

Исследователи из Австралии провели масштабный научный эксперимент, итоги которого показали, что человеку трудно просыпаться по утрам из-за биологических часов. Выяснилось, что их работа слишком замедленна.

Ученые говорят, что если даже очень рано отходить ко сну, это не сделает ранний подъем легче. Дело в том, что во время ночного сна все процессы организма чрезвычайно замедляются и, как следствие, с утра человеку трудно запустить работу огромной системы жизнедеятельности. Больше от таких сложностей страдают подростки и старики. Это связано с тем, что после 50 лет человеку требуется больше времени для пробуждения, что затормаживает процессы слишком быстрого изнашивания. 

Также ученые выяснили, что «люди-жаворонки» чаще более здоровые, чем «совы». Более того, раннее пробуждение делает человека счастливее. «Совы» чаще страдают от депрессий и имеют лишний вес. Связано это с нехваткой витамина D, которая случается из-за проблем со сном.

А чтобы взбодриться и настроиться на продуктивный ритм работы, люди частенько заваривают себе чашечку чая или кофе. И действительно, два этих напитка способствуют приливу сил, плавно, но эффективно улучшают работоспособность. Однако случается и обратное: после чашки кофе не было прилива энергии или даже наоборот - потянуло на сон. Ученые решили взяться за исследование этого феномена. В результате выяснилось, что этот симптом может быть свидетельством того, что организм работает с нарушениями. 


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Исследователи из Австралии провели масштабный научный эксперимент, итоги которого показали, что человеку трудно просыпаться по утрам из-за...
 
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