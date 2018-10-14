Кристина Концевенко завоевала бронзу в прыжках с шестом на юношеских Олимпийских играх

В восьмой соревновательный день на III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе первые комплекты наград разыграли легкоатлеты. Среди призеров — белорусская прыгунья с шестом Кристина Концевенко, сообщает пресс-служба НОК.



Кристина Концевенко. Фото с сайта noc.by

В первом раунде (11 октября) Кристина остановилась на четвертом месте, взяв высоту 3,75 м. Во втором раунде (14 октября) белоруска взяла высоту 3,97 м и по сумме двух раундов заняла третье место. Равных не было немке Лени-Фрейе Вилдгрубе, серебряным призером стала француженка Эмма Бренте.

Девушки. Прыжки с шестом. Финал. По сумме двух раундов

1. Лени-Фрейя Вилдгрубе (Германия) — 8,12

2. Эмма Бренте (Франция) — 7,82

3. Кристина Концевенко (Беларусь) — 7,72

Кристина Концевенко: «Не скажу, что довольна своим выступлением, но я очень рада призовому месту. Для меня это очень важно. Когда только приехала в Аргентину, даже не думала, что попаду в тройку. Могла прыгнуть и выше. Здесь такие хорошие боельщики, все время поддерживают, хлопают, подбадривают — это очень помогает. Наша команда очень дружная — все вместе пришли меня поддержать. Все спасибо, все круто!»

Вадим Девятовский (председатель федерации легкой атлетики Беларуси): «Мы знаем, как непросто складывался первый этап. Были тяжелые погодные условия, девушки преодолевали себя в дождь. Четвертое место Кристины немного нас тревожило, но верили, что она справится с волнением. Атлетка показала характер и доказала всем, что умеет терпеть. У нее уже видны задатки профессионального спортсмена. В этих обстоятельствах расцениваю ее выступление как великолепное. Она потрепала нервы и француженке, которая стала второй».

17-летняя Кристина Концевенко родилась в Гомеле. Ее лучший результат сезона — 3-е место на юношеском чемпионате мира. Также в карьере молодой спортсменки есть победа в международной матчевой встрече среди юниоров 2018 года.

В Буэнос-Айресе работает с тренером Сергеем Коваленко.

Это шестая награда сборной Беларуси в Буэнос-Айресе (1 золото, 2 серебра, 3 бронзы), еще две медали белорусские спортсмены завоевали в составе интернациональных команд (1, 0, 1).