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ГАИ ищет водителя, сбившего насмерть пенсионерку в Минске
15.10.2018 08:53 — Разное | Аргументы и факты
Трагедия произошла в белорусской столице 14 октября около 19:35 на улице Космонавтов возле дома №23.
Водитель ехал со стороны пр. Дзержинского в направлении ул. Есенина. Женщина 1951 года рождения переходила проезжую часть вне пешеходного перехода и попала под колеса. В результате ДТП пешеход скончалась на месте. Водитель с места происшествия скрылся, сообщает
Правоохранители просят очевидцев ДТП или всех тех, кто владеет информацией о водителе или его авто, сообщить по телефонам 8017-222-17-17 или 102. Отмечается, что транспортное средство предположительно серебристого цвета, у него разбита передняя правая фара.
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Для поиска мужчины введен план «Перехват».
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