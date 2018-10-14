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ГАИ ищет водителя, сбившего насмерть пенсионерку в Минске

15.10.2018 08:53 — Разное | Аргументы и факты  
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ГАИ ищет водителя, сбившего насмерть пенсионерку в Минске
Фото из открытых источников

Трагедия произошла в белорусской столице 14 октября около 19:35 на улице Космонавтов возле дома №23. 

Водитель ехал со стороны пр. Дзержинского в направлении ул. Есенина. Женщина 1951 года рождения переходила проезжую часть вне пешеходного перехода и попала под колеса. В результате ДТП пешеход скончалась на месте. Водитель с места происшествия скрылся, сообщает БЕЛТА со ссылкой на столичную ГАИ. 

Правоохранители просят очевидцев ДТП или всех тех, кто владеет информацией о водителе или его авто, сообщить по телефонам 8017-222-17-17 или 102. Отмечается, что транспортное средство предположительно серебристого цвета, у него разбита передняя правая фара.

ГАИ ищет водителя, сбившего насмерть пенсионерку в Минске
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Теги: Минск
 
 
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