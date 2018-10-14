ГАИ ищет водителя, сбившего насмерть пенсионерку в Минске

Трагедия произошла в белорусской столице 14 октября около 19:35 на улице Космонавтов возле дома №23.

Водитель ехал со стороны пр. Дзержинского в направлении ул. Есенина. Женщина 1951 года рождения переходила проезжую часть вне пешеходного перехода и попала под колеса. В результате ДТП пешеход скончалась на месте. Водитель с места происшествия скрылся, сообщает БЕЛТА со ссылкой на столичную ГАИ.