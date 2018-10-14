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Без излишеств, но со вкусом. Лучшие минские интерьеры в скандинавском стиле

15.10.2018 09:07 — Разное | Tut.by  
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В проекте «Минский дизайн» REALTY.TUT.BY еженедельно публикует лучшую подборку столичных квартир в определенном стиле. Сегодня все внимание интерьерам в скандинавском стиле, удачные примеры которых мы нашли в риэлтерских базах.

Мстиславца, 15


Фото: t-s.by

Фото: t-s.by

Фото: t-s.by

Камайская, 8


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Мстиславца, 17


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Водолажского, 6 (Военный городок)


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Проспект Победителей, 27


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Если вы сделали красивый ремонт в своей квартире и хотите о нем рассказать, пишите нам elena. zueva@tutby.com

 
 
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Проект "Минский дизайн" публикует очередную подборку самых стильных интерьеров столицы.
 
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